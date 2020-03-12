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被焚4個月　葛珮帆：李生傷口仍然經常流血

社會 16:11 2020/03/12

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熱門 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

馬鞍山一名中年漢李先生於去年11月11日，被人淋易燃液體、身體多處燒傷。立法會議員葛珮帆表示，昨日(11日)是去年11月11日在馬鞍山被放火焚身的李先生燒傷後的四個月。李先生上半身四成皮膚被燒傷，經過四次植皮手術，現在已經回家休養，但很多傷口仍然經常流血，手部及手指活動能力有限，康復路仍然漫長。

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葛珮帆指，李生於2月出院後一直在家休養，並已開始進行一周一次的物理治療，而職業治療就因近日疫情暫時停止。在進行最近一次治療時，治療師就安排李生開始穿著全身的壓力衣，李生於第1、2日穿的時候沒有經驗，因為壓力衣太緊而植皮後的皮膚經常有水泡，脫下時就將皮膚一同扯下，導致皮膚出現一個個窿，流了許多血，又要洗和消毒傷口。

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其後李太就特別在傷口上鋪一層棉花再幫李生穿上，但每次脫緊身衣時仍會有扯傷流血。葛珮帆引述李生說穿了緊身衣好辛苦，全身傷口都「痕到甩骨」， 扯傷流血的皮膚又好痛。因為緊身衣太緊、感覺痕痕，晚上睡不到，經常「眼光光等天光」。日間即使想睡也不敢睡，怕夜晚又睡不著。左手傷口多要繼續包繃帶，兩手都有很多水泡、經常流血水，而手掌位置亦需戴特定輔具避免指縫因皮膚增生而粘連。

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目前，李生雙手現在不能靈活運作，也拿不穩物件，所以生活上事事都需由李太照顧。葛珮帆指，本來物理治療是一周兩次，不過因為做物理治療真的好痛，李生一周只肯去一次。雖然心痛，但李太為了李生着想，買了器材在家逼他多做運動，防止關節僵硬和肌肉萎縮，怕會影響他將來的活動能力。

責任編輯：洪芷晴

 

 

 

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