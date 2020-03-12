【新冠肺炎】家事法庭登記處重開　未獲籌人士憂遲交文件被追訟費

▲ 灣仔區域法院。（林欣樂攝）

司法機構因應新冠肺炎疫情，由1月底開始法院維持有限度服務，至上周宣佈將法庭登記處分階段重開，同時安排家事法庭登記處今（12日）起重開，逾百市民早於8時半派發輪候籌前到達灣仔區域法院門外等候，約半小時已全數派畢，有未能取籌的女士指，她急於向法庭提交申請贍養費的文件，今天仍未能正式提交，擔心遭對方追討因延誤產生的訴訟費。

正申辦離婚的劉小姐今到達灣仔區域法院時，輪候籌已全數派畢，她表示知道今天為家事法庭登記處首天重開，特意請假前來遞交申請贍養費的有關文件，包括日常開支的證明文件等。

劉小姐指，丈夫一方的律師於農曆新年假期前發出律師信，向她索取文件，惟她當時不在香港，假期後回港才收到信件，當時自己不但要守檢疫令隔離14天，又發現法庭停止服務，至今她已遲交文件，擔心被對方追究，需要承擔訴訟費。

▲ 區域法院大樓門外設有大螢幕，供輪候人士查閱輪候情況。（林欣樂攝）

家事法庭書記處位於法院M2樓層，保安安排每半小時約10數人進內辦理手續。有成功取籌的律師事務所職員方先生按輪候籌上指定時間到達登記處，他代表事務所客人遞交分別18份文件，部分為離婚申請，本應在2月初提交，方先生明言有顧客不滿「咁點解咁耐未做」，亦有客人入信後等待法官回覆不果。

方又指，職員替文件編排號碼等，約1個多小時便處理完畢，照他觀察，處理程序與往常一樣，只是同一時間較少人聚集，「冇人同你爭，輕鬆啲」。

另一位律師樓文員鍾先生則未能取籌，遂到登記處詢問有關安排，他指看見法庭職員處理文件「唔太忙」，建議可以增加派籌數目，或下午再設一節派籌時段，他亦可以犧牲午飯時間排隊，以處理積壓下來的案件。

記者現場所見，法院地面設有收遞箱收集文件。職員指，所收取的文件只作法庭存檔，若需要法庭回覆或蓋印等處理，則需排隊取籌。

記者：林欣樂