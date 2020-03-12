【對抗皮膚炎】過度使用酒精致手部痕癢乾燥脫皮　醫生講解紓緩主婦手方法

▲ 疫情下，不少人多了使用化學清潔用品及酒精搓手液，雙手會帶來負擔，造成脫皮痕癢，出現皮膚炎的症狀。

受新型冠狀病毒的疫情影響，大家的生活離不開了戴口罩、消毒隨身用品和使用酒精搓手，對不同的消毒和清潔用品的認識和使用都大為增加，特別是新手媽媽們，相信每天的工作都是消潔和消毒，好像是清洗嬰兒用品、衣服、玩具等，餵嬰兒前又要自我消毒一番等，確保嬰兒可以遠離病菌。

手部痕癢乾燥甚至脫皮

不過每天不停使用化學劑和酒精洗擦東西和雙手的同時，也是為我們手部的皮膚帶來額外的負擔，不少人的手部開始出現痕癢和乾燥的情況，嚴重更會出現脫皮和水泡，這是手部患上皮膚炎的症狀，亦即是大家常說的「主婦手」了。最近也有一位媽媽前來求助，看見手部皮膚出現異常，害怕會將病菌傳給孩子，便再增加洗手的次數，反而令手的問題越來越嚴重。

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紓緩皮膚炎主婦手

當手的皮膚出現皮膚炎時，盡量避免用手直接接觸化學劑，可考慮使用手套來保護雙手，好處是可減低清潔劑對刺激皮膚，二來也可以避免雙手接觸到外來病毒或細菌。如需要清潔雙手，最好的方法是以肥皂和清水洗手，而且在清潔雙手時不要遺忘每一個細節，包括手掌、手背、指罅、指背、拇指、指尖及手腕，過程也不用過份用力的，只需揉擦雙手最少20秒便足夠，清潔效果比起使用酒精搓手液更佳，而且對皮膚的刺激也較溫和。

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保護雙手滋潤可敷手膜

此外潔手後，大家也可使用潤手霜滋潤皮膚，因為在洗手的過程中，也會將保護手部皮膚的細菌洗掉，皮膚會變得比平時脆弱，因此保持雙手滋潤也十分重要。

不過在這個疫症下大家洗手的次數也變得十分頻密，潤手霜搽了不久又要再洗手了，好像起不了明顯的保濕作用，因此我現時晚上在家也會為手部自行敷一個手膜，只需使用適量的豬油膏或厚搽潤手霜，再套上純綿的手套待15分鐘，便能為手部皮膚加強保濕了，也可改善皮膚變乾和粗糙的情況。

要改善手部的皮膚炎，建議大家要盡早求醫，以合適的消炎藥膏紓緩病症。由於手部每天也會接觸不同的物件，因此治療的期間也要保持耐性。祝福大家！

作者陸凱兒醫生簡介︰

香港中文大學內外全科醫生、卡迪夫大學實用皮膚學碩士；是藝人高皓正的太太，育有兩女一子；推出著作《美容陷阱──38個你必須知道的皮膚保養知識》。

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撰文︰陸凱兒醫生