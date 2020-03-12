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【背妻偷食】周汶錡法籍老公當眾吻辣妹　Kathy不肯回應丈夫出軌緋聞

娛樂 16:29 2020/03/12

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熱門 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

周汶錡法籍老公被揭偷食。

45歲名模周汶錡（Kathy）跟法籍丈夫Julien Lepeu結婚七年半，卻未能順利過渡「七年之癢」，其老公被發現背妻出軌，遭媒體拍下跟外藉女子親嘴照，婚姻亮起紅燈。對於老公偷食，周汶錡只向媒體回應：「唔好問我！」。

今日有媒體報導指，周汶錡法籍丈夫Julien Lepeu於距離淺水灣寓所只5分鐘車程的深水灣，跟貌似Mandy Lieu的外籍女於茶座約會，二人態度親暱之外，更多次攬錫，最後二人更同車離去。

周汶錡（Kathy）跟Julien Lepeu於2012年結婚，育有4歲大仔Jacques及2歲細仔Avner。兩人一直表現恩愛，更不時在社交平台分享幸福家庭照，對於老公疑似出軌，周汶錡只答︰「唔好問我﹗」

而數日前周汶錡於IG分享在沙灘的性感三點式照，並留言︰「❤️ Happy women's day to all of you ! #三八婦女節 #媽媽放假 #爸爸湊仔」

去年9月周汶錡跟丈夫Julien慶祝結婚七周年，除夕及元旦更一起慶祝，農曆新年又一家人去法國度假，今次老公被發現出軌，似乎最終難敵七年之癢。

周汶錡出道不久已躋身名模之列，感情史也頗豐富，除了跟杜德偉相戀外，還有大量富家子及名人追求，至06年遇上比她年輕三年的法國型男Julien Lepeu，不過拍拖六年間也曾有暗湧，有指女方曾經迫婚至差點分手，至12年9月終修成正果，二人於法國南部的古城格拉斯（Grasse）舉行婚禮，15年周汶錡更以41歲的高齡誕下大仔Jacques。

而出軌新聞爆出後，Julien Lepeu的IG帳戶頁面顯示為「可能已被移除」，懷疑已刪除帳戶。

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