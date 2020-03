【背妻偷食】周汶錡法籍老公當眾吻辣妹　Kathy不肯回應丈夫出軌緋聞

▲ 周汶錡法籍老公被揭偷食。

45歲名模周汶錡(Kathy)跟法籍丈夫Julien Lepeu結婚七年半,卻未能順利過渡「七年之癢」,其老公被發現背妻出軌,遭媒體拍下跟外藉女子親嘴照,婚姻亮起紅燈。對於老公偷食,周汶錡只向媒體回應:「唔好問我!」。

今日有媒體報導指,周汶錡法籍丈夫Julien Lepeu於距離淺水灣寓所只5分鐘車程的深水灣,跟貌似Mandy Lieu的外籍女於茶座約會,二人態度親暱之外,更多次攬錫,最後二人更同車離去。

周汶錡(Kathy)跟Julien Lepeu於2012年結婚,育有4歲大仔Jacques及2歲細仔Avner。兩人一直表現恩愛,更不時在社交平台分享幸福家庭照,對於老公疑似出軌,周汶錡只答︰「唔好問我﹗」

而數日前周汶錡於IG分享在沙灘的性感三點式照,並留言︰「❤️ Happy women's day to all of you ! #三八婦女節 #媽媽放假 #爸爸湊仔」

去年9月周汶錡跟丈夫Julien慶祝結婚七周年,除夕及元旦更一起慶祝,農曆新年又一家人去法國度假,今次老公被發現出軌,似乎最終難敵七年之癢。

周汶錡出道不久已躋身名模之列,感情史也頗豐富,除了跟杜德偉相戀外,還有大量富家子及名人追求,至06年遇上比她年輕三年的法國型男Julien Lepeu,不過拍拖六年間也曾有暗湧,有指女方曾經迫婚至差點分手,至12年9月終修成正果,二人於法國南部的古城格拉斯(Grasse)舉行婚禮,15年周汶錡更以41歲的高齡誕下大仔Jacques。

而出軌新聞爆出後,Julien Lepeu的IG帳戶頁面顯示為「可能已被移除」,懷疑已刪除帳戶。