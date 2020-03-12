警方800萬試行電子抄牌　避免警員錯字和字跡難辯

▲ 警方將於3月16日起實行電子抄牌。（陳國峰攝）

過去違例泊車「抄牛肉乾」均用手寫，但由於警方不乏「手民之誤」，警方斥資800萬元引入「電子定額罰款通知書先導計劃」，透過手機輸入資料並打印罰單，避免警員寫錯字。計畫將於下周一（16日）實行，由於新罰單的處理與過去無異，對駕駛人士影響不大。

署理交通總部高級警司聶凱鵾今日（12日）指，將於灣仔、深水埗、將軍澳先行落實計劃。交通警員如遇上違例泊車的情況，會先用電話輸入行車證上的資料，再打印並放置罰單，最後拍照作證。

整個過程約2分鐘，較過去手寫抄牌相差無關。聶凱鵾則表示，警方正和運輸處合作，將於新簽發及續領的車輛牌照上加印已加密的二維碼，以方便人員透過流動電話應用程式讀取車輛資料，相信可進一步減省時間。

▲ 署理交通總部高級警司聶凱鵾（左）指，計劃將於灣仔、深水埗、將軍澳先行。（陳國峰攝）

被問及私隱安全方面的問題，聶凱鵾強調二維碼只會讀取行車證上的資料，並不涉及其他個人資料；二維碼會經過加密處理，只有警方的電話才能有效讀取，有關電話將於警員上班時配給。

先導計劃為期三個月，4月中會進一步拓展至全港其他警區，約340名交通警參與。

警方又透露，今年2月發出了14萬張告票，較今年1月上升40%。另外，由2015年到2019年，有逾6,000張告票，因為各種原因而被銷毀。

記者：陳梓蔚