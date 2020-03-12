  • 20°C
香港時間 : 2020312日 (四) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

警方800萬試行電子抄牌　避免警員錯字和字跡難辯

社會 16:39 2020/03/12

分享：

熱門 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

警方將於3月16日起實行電子抄牌。（陳國峰攝）

過去違例泊車「抄牛肉乾」均用手寫，但由於警方不乏「手民之誤」，警方斥資800萬元引入「電子定額罰款通知書先導計劃」，透過手機輸入資料並打印罰單，避免警員寫錯字。計畫將於下周一（16日）實行，由於新罰單的處理與過去無異，對駕駛人士影響不大。

署理交通總部高級警司聶凱鵾今日（12日）指，將於灣仔、深水埗、將軍澳先行落實計劃。交通警員如遇上違例泊車的情況，會先用電話輸入行車證上的資料，再打印並放置罰單，最後拍照作證。

整個過程約2分鐘，較過去手寫抄牌相差無關。聶凱鵾則表示，警方正和運輸處合作，將於新簽發及續領的車輛牌照上加印已加密的二維碼，以方便人員透過流動電話應用程式讀取車輛資料，相信可進一步減省時間。

署理交通總部高級警司聶凱鵾（左）指，計劃將於灣仔、深水埗、將軍澳先行。（陳國峰攝）

被問及私隱安全方面的問題，聶凱鵾強調二維碼只會讀取行車證上的資料，並不涉及其他個人資料；二維碼會經過加密處理，只有警方的電話才能有效讀取，有關電話將於警員上班時配給。

先導計劃為期三個月，4月中會進一步拓展至全港其他警區，約340名交通警參與。

警方又透露，今年2月發出了14萬張告票，較今年1月上升40%。另外，由2015年到2019年，有逾6,000張告票，因為各種原因而被銷毀。

記者：陳梓蔚

相關文章

誤當油門為煞車掣　乘客稱為避抄牌急開車撞斃老婦被判囚
13:32 2019/12/24
誤當油門為煞車掣　乘客稱為避抄牌急開車撞斃老婦被判囚
【反修例】的士兩度橫置彌敦道阻警方推進　司機不怕抄牌被帶走誓支持年輕人
23:08 2019/07/07
【反修例】的士兩度橫置彌敦道阻警方推進　司機不怕抄牌被帶走誓支持年輕人
傳靈車涉違泊非法改裝被抄牌　罵戰源於司機粗口鬧阿Sir
18:21 2019/04/11
傳靈車涉違泊非法改裝被抄牌　罵戰源於司機粗口鬧阿Sir
QR Code 運輸 交通

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】