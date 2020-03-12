【新冠肺炎】疫情或不受全球大流行定性影響　保聯會指保險公司或不會提供取消旅程保障

▲ 香港保險業聯會於今(12日)提醒，部分保險公司就旅遊目的地廣泛爆發傳染病提供取消旅程保障，然而未必會就個別組織是否發出大流行病為標準。(經濟資料圖片)

新冠肺炎蔓延至全球多國，世界衞生組織（WHO）宣布，將新冠肺炎疫情列為全球大流行（Pandemic）。就世界衛生組織宣布將COVID-19新型冠狀病毒肺炎列為「全球大流行」，對保險保障的影響，香港保險業聯會於今(12日)提醒，部分保險公司就旅遊目的地廣泛爆發傳染病提供取消旅程保障，然而未必會就個別組織是否發出大流行病為標準，而會視乎旅遊目的地爆發傳染病的情況，旅遊目的地有否宣佈當地疫情進入緊急狀態，以及香港保安局的旅遊警示等。

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聯會提醒，由於疫情發展迅速，不少保險公司已將新型肺炎定為已存在風險，在指定日期後購買的旅遊保險，不會保障因新型肺炎導致的相關保障；部份地區已廣泛爆發傳染病，屬已存在風險，故此現在才購買的旅遊保險，通常不會新冠肺炎所引致的損失；由於不同保險公司的保單條款有異，確實保障範圍需要個單條款為準，又提醒如有疑問，應向保險公司或保險中介人查詢。

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另外，有關醫療保險方面，市面上的醫療及住院保險計劃一般未有將「法定傳染病」列為「不保事項」，因此若受保人有醫療需要而要入院進行治療，應可按計劃內容索償實報實銷的醫療費用。

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聯會又指，因應疫情發展，保險公司早前已陸續推出不同的額外保障，例如診斷住院現金、強制隔離保障等一系列紓緩措施，保單持有人可留意這些特別保障的有效期，並留意各間保險公司的最新公布。

責任編輯：洪芷晴