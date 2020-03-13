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Home office難免多吃零食致胖　營養師黃凱詩教焗低卡番薯片【附製法】

健康 16:09 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

營養師黃凱詩教大家自製焗低卡番薯片，避免在家工作時多吃高卡路里零食，引致肥胖。（iStock圖片）

新冠肺炎疫情持續，不少減肥戰友仍然在家工作，home office不似辦公室拘緊，又毋須戴著口罩，難免會多吃了零食，且長期在家工作，少出門，也少了活動，像減肥戰友嘉兒，一星期內，體重急升了2磅多。

蔬菜片經油炸易致肥

「是多吃了甚麼嗎？」我問。

她給我看零食圖片，說︰「同事說這薯片很有益。」

我瞄了瞄圖片，說道︰「蔬菜片？該錯覺是健康吧！大多也是油炸的。」

她懷疑地問︰「這些蔬菜是紫色的，紫色的食物不也是健康嗎？」

「沒錯！紫色的食物，例如紫薯、紫番薯、紅莧菜及紅肉火龍果等，均含有豐當的原花青素，是抗氧化營養素的一種，的確是健康的植物元素。可是，油炸過程，會令食物添加熱量，變得容易致肥。這種紫色誘惑，是很多戰友都曾墮入的陷阱。」我解釋。

每天最多可吃12片

「有健康的薯片推介嗎？近日正追看《愛的迫降》，煲劇又怎少得了零食相伴？」她笑問道。

我拿出零食櫃的存貨︰「一般來說，你可以選吃這些烘焗的脆片，看看每份12片約28克，脂肪量只有5克以內的較佳。」

「那麼，一次可以吃多少？」她問。

「女性而言，我建議每天的開心食物不多於150卡，即是12片已經差不多了。」我說。

「可以自製番薯片嗎？」她再問。

「當然可以。」我將自製薯片的方法一一告知。

自製焗番薯片步驟

1.用刀或刨將番薯切成薄片，放在焗盤上。

2.以1茶匙油輕塗所有薄片的表面，用焗爐以180度焗約15分鐘。

3.可加入調味如鹽、胡椒粉。

聽罷，嘉兒大喜︰「自己做也不太難，反正，近日在家工作空閒時間多了。」

「緊記別上載製成品到面書！以免老闆不悅。」我給她溫馨提示。

撰文：黃凱詩（營養師）

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