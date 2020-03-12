【Netflix劇集】NBA無限期停賽在家煲劇　推介睇梨泰院Class+李屍朝鮮+安眠書店

新冠肺炎疫情影響全球，專家呼籲避免聚集減低社區爆發風險，市民各自在家進行「自我隔離」。今日更因為有球員確診而宣佈暫停所有NBA球賽直至另行通知，球迷在家消磨時間，只好「轉會」睇Netflix，TOPick為你推介5部人氣劇集，讓你安坐家中一解鬱悶。

今日突然爆出猶他爵士隊員Rudy Gobert確診患上新冠肺炎，NBA宣佈無限期停賽直至另外宣佈。而足球方面，C朗隊友、祖雲達斯球員Daniele Rugani則成為無症狀感染者，檢測呈陽性反應，所有密切接觸者需要進行檢疫及間離。

為了避開疫情而留在家中的市民，少了NBA球賽的娛樂，只好轉為追看劇集，TOPick為你推介五部於串流平台Netflix熱播劇集，供各位讀者在家隔離時可以解一解悶，增添一點生氣。

1. 《愛的迫降》

由玄彬和孫藝珍主演的浪漫愛情韓劇《愛的迫降》，相信不用多介紹，不少人的Facebook已被這套劇集「洗版」。劇集以南北韓作為背景，講述本來為南韓富家女兼大型品牌老闆尹世理（孫藝珍飾），因一次意外乘坐滑翔傘飛到北韓，被軍人利正赫（玄彬飾）救獲，發展出一段分隔南北韓的愛情故事。

▲ （Netflix劇照）

劇集起初輕鬆風趣，到後段則著重男女主角的感情發展，感動催淚。男主角玄彬憑此劇人氣再度飆升，連帶舊作《阿爾罕布拉宮的回憶》在Netflix的點擊亦因而提高，另一經典花作《秘密花園》在Netflix亦有上架，方便觀眾重溫。

2. 《梨泰院Class》

有別於一貫的偶像劇，《梨泰院Class》是一個「復仇」的故事。由朴敘俊飾演的男主角朴世路，因父親被所屬財團的「太子爺」撞死，男主角一怒之下打對方後被判監，出獄後於韓國有不同文化聚集的區域梨泰院開店，一路往上爬意圖復仇的故事。

▲ （Netflix劇照）

《梨泰院Class》一共有16集，Netflix與韓國方面同步播出，至今播映到第12集，結局將於3月21上架。現在開始慢慢追看，下周六即可同步收看大結局！

3. 《再見媽媽又再見》

▲ （Netflix劇照）

金泰希嫁為人妻與韓流天王Rain結婚後，誕下兩女，《再見媽媽又再見》正是她婚後的首部復出作品。故事講述金泰希飾演的車瑜理因遇上交通意外去世，留下「遺腹女」，而她因為不捨得女兒，化作鬼魂後留戀人間看著愛女長大。突然有一日她獲得了一個「重新做人」的機會，若能於49日內重拾太太和媽媽的身份，便有機會重獲生命。

劇集僅長8集，上架不久已經長居排行榜的前頭，結局將於本周日播出。

4. 《李屍朝鮮》第二季

以韓國古代皇室作為背景的「喪屍」故事，劇集節奏明快，視覺效果逼真，讓觀眾忍不住一直追看。第一季六集留有伏線，新一季將於明日上架，觀眾可以由第一集開始重溫。

▲ （Netflix劇照）

5. 《安眠書店》

以上四套熱門劇均為韓國出品，以下這套則是美國影集。《安眠書店》（YOU）已經推出兩季，第一、二季分別各有十集，今年一月已宣佈第三季將於明年上架。

▲ （Netflix劇照）

故事講述男主角Joe Goldberg是位「恐怖情人」，每位被他愛上的女生都被他瘋狂迷戀著，會被他跟蹤、不惜一切地傷害其他人甚至殺人來令他們的關係順利發展。兩季之中出現了他的三位戀人，若想知道這位「Stalker」如何瘋狂，馬上開啟Netflix追看這部劇集吧。