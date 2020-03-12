【新冠肺炎】一名37歲男子初步陽性　其1歲多兒子出現流鼻水徵狀

▲ 本港今日並無新增個案，累計確診個案共130宗。(馮漢柱攝)

新冠肺炎疫情肆虐，本港今日並無新增個案，累計確診個案共130宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有一宗初步陽性確診個案，患者37歲，為第130宗個案31歲女子的丈夫，居於葵涌青山公路iPlace。其一家三口在2月29日由倫敦乘坐CX250回港。

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他於3月3日出現發燒，至昨日太太確診時一同入院檢查。他們曾於3月1日及5日到過新都會廣場及先達廣場逛街；3月3日至3月9日留在家中；3月10日陪太太乘坐的士到瑪嘉烈醫院，再乘的士回家；其1歲5個月的男嬰亦有流鼻水的情況出現，現已入院檢查。

另有一宗衞健委通報的北京確診個案，患者於3月7日在華盛頓有喉嚨乾，於3月8日由美國西雅圖乘坐航班CX837到香港；再轉乘KA900到北京。張竹君呼籲乘坐該兩班航班的人士需聯絡衞生防護中心。

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食物及衞生局副局長徐德義表示，由於世界各地的疫情一直在演變，港府一直密切留意有關情況， 並就不同國家及地區的疫情，作出分階段提升外遊警示等措施， 呼籲市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。

另外，為防止2019冠狀病毒病傳播，徐德義呼籲市民避免在清明節（4月4日）當日人多擠迫的高峰期掃墓，應盡量分散在該節日前後更長的日子前往拜祭，以避免構成人潮，並提醒選擇於清明節回鄉祭祖的市民，從內地返港後需接受14天強制檢疫。

責任編輯：郭詩詩