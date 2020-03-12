【新冠肺炎】肺花長期病患者　服抗病毒藥後康復出院

▲ 劉家獻回應網上傳言，並沒有發生醫療人員自行清潔面罩重用的情況。（馮漢柱攝）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，衞生防護中心公布今日（12日）有１宗新增個案，累計個案宗130宗確診個案，其中有39個為輸入個案，世界衛生組織今（12日）宣佈，新型冠狀病毒肺炎疫情定性為全球大流行。

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針對本港疫情情況，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，過去24小時醫院管理局共呈報44宗懷疑個案，就確診新冠肺炎共有115宗個案仍然留院，其中2宗的個案病人離世，52病人仍然分別在10間公立醫院留醫，1位危殆個案為第89號以及4人嚴重。截至今日（12日），共有74名確診病人及1名疑似病人出院，此外昨日確診的埃及旅行團的9位團員，暫時在5間醫院留醫，9人均情況穩定。過去24小時有8位病人康復出院，為第9、10、24、58、67、71、79及104宗個案。在病床使用方面，公院共使用954張負壓病床；負壓病房的數目是507間，其使用量分別是37%及56%。

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有關在過去24小時康復出院的病人，劉家獻特別提到24號及58號病人，當中24號病65歲女士，於2月5日入院，入院時肺片兩邊也有花情況，曾進食抗病毒藥，中間情況轉差，血含量較低，最終需到深切治療部使用呼吸機呼吸，但繼續用藥後就情況轉好，再度檢測後對疫情呈陰性，最終出院。

另一宗個案為58號病人的69歲男性，於2月16日入院，有慢性疾病情況，包括糖尿及高血壓，中間情況轉差，曾到深切治療部，但繼續用抗病毒藥後就情況轉好，最終能夠出院。

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劉家獻針對社交網站上，指有醫療人員自行清潔面罩重用的情況，劉家獻表示面罩主要功能為檔飛沫及分泌物，故單次性面罩並不會有從用及共用情況。截至上星期五（6日），醫館局的裝備全科共有2400萬個外科口罩、保護衣260萬件件、110個N95及面罩以及充足的手套，估計可以使用約一個月時間。N95的存貨量就相對緊張，但亦會確保醫護人員在有需要時可以使用以上裝備。此外，他指現時醫管局會參考美國疾病管制及預防中心的建議，以延長醫療人員使用N95呼吸器的時間。

針對面罩，醫管局現時仍有110萬個儲量，近日得到本地生產商及理工大學資助，因此現時的供應依然穩定，亦對未來供應有信心。醫管局將確保醫護人員在進行高風險程序時有足夠的保護裝置，也有提供嚴格的防感染守則以確保醫護人員安全。他續指醫管局早於1月已訂下6個月的需求量，亦正在進行全球性採購，以確保前線醫護人員有足夠的用量。

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責任編輯：郭家穎