【口罩供應】妍髮活髮專家派400個愛心抗疫口罩　楊卓娜出錢出力做布口罩贈長者【內附地址】

▲ 妍髮活髮專家派發自家製抗疫布口罩，內層可放外科口罩。

新冠肺炎疫情未息，在口罩供應不足的情況下，不少人都有重用口罩的習慣。妍髮活髮專家今天（12）至3月15日一連4日共派發500個自家製抗疫布口罩，用家可把外科口罩放在內層，延長口罩壽命。

▲ 口罩經獨立包裝，準備派發。（相片來源：妍髮活髮專家Facebook）

【口罩供應】華潤堂限時抗疫必備套裝 50個日本成人口罩+ 消毒噴霧售$130

妍髮活髮專家在Facebook表示這批口罩是楊卓娜出錢出力並與各位義工一起製造，希望與港人共渡難關，因此免費派發環保愛心口罩予有需要人士￼￼￼。每天100個名額（長者優先），每位可獲1個口罩，以排隊先到先得形式派發，派完即止。

▲ 義工們親手做環保布口罩。（相片來源：妍髮活髮專家Facebook）

該口罩為「Teris Hair 愛心抗疫口罩」，可無限次清洗及重複循環使用，加設內層放置外科口罩，達至雙重保護，也可減少外科口罩的使用量和延長外科口罩的壽命。

派發詳情：

日期：3月12日至15日

時間：中午12時

地點：尖沙咀諾士佛台4-5號東港商業大廈304室

【3月12日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩