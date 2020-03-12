【Mask Factory】口罩工廠周四續有售　5大Q&A拆解輪候及售後疑問

▲ Mask Factory口罩工廠周四續有售。

新冠肺炎疫情持續，各地出現口罩荒，市民四出撲口罩。本土口罩Mask Factory口罩工廠於3月11日下午5時開售，網站有逾數十萬人排隊，但有不少會員表示自己在隊伍中卻愈排愈後。「口罩工廠 Mask Factory」今日（12日）繼續有售。官方5大Q&A，拆解輪候及售後疑問。

口罩工廠 Mask Factory在其facebook專頁發佈多個帖文，官方回應疑問：

Q：口罩售罄？

A：Mask Factory口罩工廠指，大概有一千萬個口罩的原材料在手，市民可繼續排隊來買，如看不中心水型號未能購買亦不用心急，Mask Factory口罩工廠將於不久的將來，會推出市場。

【Mask Factory】口罩工廠銷售混亂致歉 Mask Factory：有一千萬個口罩原材料在手

Q：未來會否提供小童尺碼口罩？

A：已定購中童及小童的自動口罩製造機，將於4月到港。

Q：為何透過Facebook聯絡都沒有回應？

A：希望大家不要不停發訊息到inbox，現時每秒鐘都起碼有2至3個訊息，無法一一回覆，希望網民理解。

Q：成功購買後即被踢出網站，無法查詢帳單

A：因為網站只能同時在線大概2000至3000人在購買，買完後會自動踢除出網站，口罩工廠指，現時讓IT同事讓顧客多留1分鐘，可查一下自己帳單及截圖紀錄。

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Q：落單後未收到確認電郵，購買失敗？

口罩工廠請顧客10萬個放心，稱只要信用卡已扣款，代表已成功買到產品，賬單一定會在口罩工廠後台，只是暫時收不到電郵，而收不到電郵的原因可能（落入垃圾／廣告郵件、電郵被電訊商過濾等）收不到確認電郵，帳單亦必定已到達口罩工廠後台，只要收件人資料無誤就可以收到口罩。

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口罩工廠發出《特別公告》，指還未收到確認購買Email的客戶不用擔心，今天（12日）下午5時開始，將會逐一發送確認購買sms至閣下的手機。SMS內容包括：訂單編號，取貨日期，配送方式。SMS發送需時，預計今晚至明早便會收到，請耐心等候。

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責任編輯：羅嘉欣