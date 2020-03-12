洲際酒店米芝蓮一星法廳Rech突結業　職員：未來或再與餐廳集團合作

▲ 尖沙咀香港洲際酒店法國餐廳「Rech by Alain Ducasse」今日（12日）正式結業。（經濟日報資料圖片）

尖沙咀香港洲際酒店法國餐廳「Rech by Alain Ducasse」今日（12日）正式結業，有傳媒引述消息指，約30名員工被即時解僱。酒店職員確認結業消息，但指酒店不排除日後再與餐廳集團合作，再開新餐廳。TOPick已透過電郵向酒店查詢詳情，暫時未獲回覆。

香港酒店工會昨日（11日）於Facebook專頁透露，指該酒店法國餐廳的員工被解僱，並呼籲受影響員工盡快與工會聯絡：

洲際酒店法廳同事全炒，明天生效！

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TOPick記者今日致電酒店餐廳訂位中心查詢，接線職員表示，酒店法國餐廳「Rech by Alain Ducasse」昨（11日）晚屬最後一日營業，今日起正式結業，不清楚具體結業原因。不過職員指，酒店未來有機會再與該餐廳的集團合作，待酒店完成裝修後，或以全新概念的餐廳登場。

職員續稱，酒店正為受影響的顧客處理預訂，他們可考慮轉享用酒店其他餐廳的餐飲，而購買了優惠劵的顧客可獲酒店酌情處理及跟進，包括安排退款。

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「Rech by Alain Ducasse」是法國巴黎著名的海鮮餐廳，創立於1925年，並在2017年進駐香港洲際酒店，為法國以外的第一間Rech海鮮餐廳，更由2018年起連續3年獲評為米芝蓮一星餐廳。 該餐廳由名廚Alain Ducasse主理，以新鮮生蠔和魚類等海鮮菜餚聞名。

香港洲際酒店早前宣佈，在今年農曆新年後，進行為期逾一年的翻新工程，完工後改用原名「麗晶酒店」。

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記者：陳曉瑩