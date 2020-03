放心嚐安心賞 外賣送抗疫產品

疫情之下,香港人的生活起了變化!從前排隊只會係買限量版,近月就變了排隊買抗疫物資;行勻18區尋找美食,就變成叫外賣返屋企食!而家只要到40個商場就可以一次過滿足曬兩個願望,買外賣之餘同時換領抗疫產品!

由2020年3月12日起,70,000份抗疫產品於40個商場等緊大家!只要於活動舉行期間,於商場內的食肆惠顧外賣,以電子貨幣即日單一消費滿HK$50或以上,即可換領抗疫產品乙份。「賞」餐餐食得安心,就要留意以下40個商場:

港島區:

赤柱廣場、愛東商場、小西灣廣場、環翠商場

九龍區:

樂富廣場、黃大仙中心北館、啟田商場、秀茂坪商場、鯉魚門廣場、德田廣場、寶達商場、慈雲山中心、彩雲商場、何文田廣場、愛民廣場、南昌薈、元州商場、T.O.P This is Our Place

新界區:

T Town、天澤商場、天耀廣場、天瑞商場、蝴蝶廣場、朗屏商場、良景廣場、太和廣場、彩園廣場、大元商場、禾輋廣場、瀝源廣場、 美林商場、沙角商場、頌安商場、恆安商場 、TKO Gateway、TKO Spot、彩明商場 、長發廣場、逸東商場、富東廣場