【背妻偷食】周汶錡丈夫珠寶世家出身　比太太年輕3歲曾埋怨被管束太多

▲ Julien Lepeu於婚前曾背周汶錡激嘴女歌手。

周汶錡（Kathy）與法藉老公Julien Lepeu維持7年多的婚姻亮紅燈，周汶錡老公被媒體發現當街攬啜外藉辣妹！比太太年輕3歲的Julien Lepeu出身富裕家庭，婚前Julien Lepeu已曾埋怨Kathy管束太多，而周汶錡亦為此作出改善，給予Julien Lepeu空間。

事實周汶锜老公Julien Lepeu來頭不少，他出身珠寶世家，其父親Richard Lepeu為全球第二大奢侈品代理商Richemont的高層，年薪高達352萬歐元，而母親為一位珠寶鑑證員。

▲ Julien Lepeu外型俊俏。(取自instagram)

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來港工作邂逅周汶錡

而Julien Lepeu於大學畢業後，加入意大利高級珠寶品牌Pianegonda工作，更擔任經理一職。

他曾經對媒體說：「由於法國的生活節奏比較慢，留在當地工作，人會變得好懶散，故此七年前便決定來到香港發展。」

▲ 周沃錡跟老公Julien Lepeu不時放閃。(取自instagram)

情聖丈夫天生多情

Julien Lepeu於2002年從法國來港工作，更擔任飾物店AGATHA市場經理，更因而邂逅名模周汶錡，二人於2006年展開戀情。

外型俊朗的Julien Lepeu似乎異性戀也不錯，09年，他於尖沙嘴某酒吧被撞破跟女歌手張羽希約會，有指他以「my girl」介紹女方，兩人到海旁散步時，Julien突然攬錫張羽希。當年周汶錡出言維護Julien Lepeu，跟媒體強調「我哋冇嘢！」。

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▲ 女歌手張羽希曾跟Julien Lepeu傳緋聞。(來自instagram)

周汶錡曾於訪問中，大讚Julien為人沒有架子，性格隨和，更十分遷就她。

不過可能文化差異之關係，Julien曾經埋怨周汶錡「管得太多」，平時Julien給予她很多空間，她出外跟朋友吃飯，Julien不會特別多問。

▲ 周汶錡跟Julien Lepeu於2012年結婚。(取自instagram)

▲ Julien Lepeu跟兒子享受親子樂。(取自Instagram)

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反而周汶錡管束太多，她說：「如果他夜歸，我就會胡思亂想，睡不着覺，回來又問長問短，這種表現就是信任不夠。」

之後周汶錡作出改善，給予男方空間。可是，丈夫卻背叛太太的信任而出軌。