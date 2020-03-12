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海關深圳灣檢1.8萬件冒牌品市值100萬元　貨櫃車男司機被捕

社會 17:42 2020/03/12

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熱門 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

海關在深圳灣管制站檢獲約1.8萬件懷疑冒牌物品，估計市值約100萬元。（圖片由海關提供）

海關今日（9日）在在深圳灣管制站截查一輛入境貨櫃車，在貨櫃內檢獲1.8萬件懷疑冒牌手表、手機殼、衣服、袋及鞋等，估計市值約100萬元，並拘捕29歲男司機。

海關指，案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

記者：陳曉瑩

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