海關深圳灣檢1.8萬件冒牌品市值100萬元 貨櫃車男司機被捕 社會 17:42 2020/03/12 分享： 熱門 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向 ▲ 海關在深圳灣管制站檢獲約1.8萬件懷疑冒牌物品，估計市值約100萬元。（圖片由海關提供） 海關今日（9日）在在深圳灣管制站截查一輛入境貨櫃車，在貨櫃內檢獲1.8萬件懷疑冒牌手表、手機殼、衣服、袋及鞋等，估計市值約100萬元，並拘捕29歲男司機。 海關指，案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。 記者：陳曉瑩 相關文章 毒品涉藏陰道或杯麵包裝 海關連破3宗機場旅客販毒案 22:15 2020/03/10 毒品涉藏陰道或杯麵包裝 海關連破3宗機場旅客販毒案 海關破獲兩宗旅客販毒案 涉約850萬港元 20:08 2020/03/09 海關破獲兩宗旅客販毒案 涉約850萬港元 海關紅磡檢獲市值約85萬元懷疑私煙 一名66歲女人被捕 23:15 2020/03/07 海關紅磡檢獲市值約85萬元懷疑私煙 一名66歲女人被捕 商品說明條例 商品 海關 深圳灣