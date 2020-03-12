【全球大流行】奧斯卡影帝湯漢斯澳洲確診　感染及傳染病醫生：西方國家疫情嚴峻恐持續數個月

▲ 湯漢斯與太太確診新冠肺炎。（法新社）

荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）宣布，他與太太Rita Wilson確診患上新冠肺炎（武漢肺炎），成為為首位荷里活確診的明星。現時二人正在澳洲的黃金海岸大學醫院隔離中，至於湯漢斯正在演出的貓王Elvis Presley傳記片的劇組，全面停工，防止疫情進一步大爆發，事件再一次令國際震驚，關注外國的疫情，包括澳洲屬於感染個案比較少的地區，是否疫情也有被低估情況？

現在澳洲當局未有公布湯漢斯是否在澳洲受感染，也有報導指妻子懷疑是播毒者，詳情即看：http://bit.ly/2W20MkO

TOPick訪問了本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷，他指出西方國家對於戴口罩的意識薄弱，加上很多歐洲國家都認為「有病才要戴口罩」，令感染率急速上升，同時西方人比較熱情，較多的社交禮儀例如是親吻，或令飛沫傳播的感染率增加，他對於歐美的疫情表示不樂觀：

今次有些少悲觀，西方國家對於戴口罩非常大差異，見到很多外國人都沒有戴口罩，有些官員出來公布疫情時都沒有口戴，這樣防止唔到飛沫傳播，而且他們社交禮儀多，沒有減少社交接觸。

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▲ 感染及傳染病專科醫生曾祈殷擔心歐美的疫情會持續數個月時間。（資料圖片）

對於有指澳洲的天氣不太凍，近日介乎15至24度，是否顯示病毒已經適應不同的氣候，曾祈殷指出新冠肺炎已經出現全球大流行，很多熱帶地區例如是新加坡、泰國的感染個案都增加，天氣溫暖或夏天時令疫情緩和的說法，大家不要太樂觀：

今次是新的病毒，好似澳洲的個案不多，不代表熱帶的地方可以免疫。因為是大流行。世界各地都可存在，個案有機會飛機傳播，一個地方引入另一個地方。

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他又指出，不知道大流行可以持續多長的時間，因為今次是新型的病毒，夏天可能會緩和，不過香港處於北半球，而夏天時的南半球屬於冬天，病毒不活躍不代表不會感染人類，如果沒有加強入境檢疫把關，本港的感染個案也會增加。

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記者：伍瑋瑋