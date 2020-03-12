【幼稚園面試】財經主播林小珍教拍N班面試影片　捕捉小朋友真實反應突出優勢

▲ 財經主播林小珍推出面試影片拍攝服務，結合傳媒人及為人母的經驗，為家長及小朋友度身訂造影片。（相片由受訪者提供）

2月原本是幼稚園學前班（PN / N班）入學面試的高峰期，不過在新冠肺炎疫情下，有幼稚園將延期舉行面試，也有幼稚園要求家長提交小朋友的影片，以取代首輪面試。財經主播林小珍（June）開辦的活動策劃及顧問公司，最近就推出面試影片拍攝服務，她結合傳媒人及為人母的經驗，為家長及小朋友度身訂造影片。

影片拍攝大勢所趨

幼稚園面試改為遞交影片，林小珍作為主播及製作人，加上她育有4歲女兒，經歷過為女兒報讀幼稚園的過程，她希望以一己所長幫助家長，透過影片展現小朋友日常最真實和自信的一面，增加入讀心儀學校的機會。

▲ 林小珍透過影片展現小朋友最真實和自信的一面。（相片由受訪者提供）

她認為即使沒有新冠肺炎，攝製影片也可能成為日後學校入學申請的大趨勢。在構思製作影片服務前，她做了不少功課︰

我做了一段時間資料搜集，了解一些熱門幼稚園的背景及特色，還有學校對面試影片的要求。

影片將針對溝通、與人相處、認知能力及音樂律動等幼稚園考核範圍，提升小朋友應對及說話技巧。小珍指他們特別邀請幼兒教育顧問，在拍攝現場為家長提供專業意見。她的主播經驗豐富，屆時亦會在場引導小朋友及家長進行親子活動交流。

我們希望捕捉小朋友最真實的一面，將他們的優勢及特質自然流露出來，表現他們說話能力、反應及待人接物態度。

▲ 主播經驗豐富的林小珍會在拍攝現場，引導小朋友及家長進行親子活動交流。（相片由受訪者提供）

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熟悉環境增安全感

小珍笑說影片可分為「精裝版」及「豪華版」，價錢由一萬多元起。兩者均包括一次面談、拍攝及後製，只是拍攝時間及規模上有分別。她說透過面談可了解家長的要求，同時讓對方知道影片會怎樣拍攝，如何將小朋友的強項表現出來。

至於拍攝時間方面，精裝版約4小時，可選擇1至2個拍攝地點；豪華版則有6小時左右的拍攝時間，並可到3個地點進行拍攝。小珍建議在小朋友熟悉的地方進行拍攝，例如家中、公園、遊樂場，小朋友有安全感，他們的反應就會最真最自然。

有家長會自行拍攝影片，但他們不熟悉影片的後期製作，例如剪片。小珍亦為這些家長考慮，提供影片後製，費用約7千至8千元。

▲ 林小珍為女兒報讀幼稚園時，也經歷過艱辛，她希望藉自己經驗幫助其他家長。（相片由受訪者提供）

小珍的女兒現在就讀K2，她已為女兒升小報讀學校做準備，日常拍攝一些影片，以便日後製作個人檔案（Portfolio）之用。

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記者︰駱秀玲