涉於派對中圖強姦留宿女子　餐廳經理企圖強姦罪成囚4年半

▲ 被告王毅俊企圖強姦罪成，判囚4年半。（經濟日報資料圖片）

40歲持項士學位的連鎖餐廳經理，涉於2018年在美孚新邨派對中，企圖強姦1名醉後留宿的女子，遭女子的同事揭發及用手機拍片。案件早前於高等法院經審訊後，涉案經理被陪審團一致裁定企圖強姦罪罪成，還押至今（12日）判刑。法官判刑時指，考慮過專家報告後，認為事主受創傷及需心理治療，加上被告趁事主醉後犯案，故判被告監禁4年半。

被告王毅俊（40歲），報稱餐飲業經理，陪審團早前一致裁定被告1項企圖強姦罪罪成。代表律師求情指，對於事主的創傷報告內容感到意外，並向法庭呈上數段錄影，顯示事主事發後依然與異性朋友外出遊樂及到酒吧飲酒，惟創傷報告卻指事主感到憂慮、抑鬱及受到創傷，對信任異性感到有困難及感到自卑和不安等。辯方強調並非質疑報告內容，只是認為報告未必能夠反映事件的全部。

辯方續指本案並非同類事件中最嚴重，被告在案發時沒有使用暴力，事主參加案發地點的派對時亦是自願飲酒，被告並非在有預謀下犯案。辯方又指，被告過往紀錄良好，持有碩士學位及有良好職業，已婚及育有兩名5歲和7歲的女兒，並呈上被告父母及親友所撰的求情信，指被告心性善良和樂於助人。

法官判刑時引述事主創傷報告，指事主出現睡眠困難及難以集中精神等創傷後遺症的症狀，需要接受心理治療，認為事件對事主造成嚴重影響。對於辯方呈上的影片，法官表示自己並非心理治療方面的專家，故拒絕在判刑時考慮影片內容。

法官指，被告犯案時案並非一時魯莽，而且被告趁事主飲醉後犯案，沒有使用避孕套，加上被告否認控罪，令事主須出庭作證，最終判處被告監禁4年半。

據控方案情指，事發於2018年8月10日，當時25歲的事主X與女同事到美孚新邨一單位參加派對，兩人與其他人一起玩遊戲及飲酒，被告亦在場參與派對。直到翌日凌晨約3時，兩人受邀留宿及一起睡在客房的雙人床，後約於早上8時，女同事感到床搖晃，開燈後發現被告全裸睡在X身旁。女同事遂用手機拍片及拍醒X，其後報警。警方在被告的內褲上驗出被告及X的DNA。

記者：王仁昌