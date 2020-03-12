審議延長產假至14周　6月29日前未完成恐難產

▲ 立法會審議延長產假至14周，但立法會於7月15日前通過草案將無法實施。（資料圖片）

增加法定產假至14周的《2019年僱傭(修訂)條例草案》，今日（12日）由立法會人力事務委員審議，主席何啟明警告，委員會若未能趕及6月29日完成審議，否則草案要推倒重來。

立法會內務委員會仍然停擺，逼令勞工及福利局局長羅智光創先例，動議將有關產假草案繞過內會，直接交由人力事務委員會審議，首次會議於今日召開。

何啟明指出，今個立法年度最後一次會議為7月15日，當局理應在6月29日作出恢復二讀預告，委員會須於上述日期前完成審議工作，草案才能趕在最後一次大會上通過，否則草案會自動報銷。

多名民主派議員質疑，草案交由人力事務委員會審議有違慣例，形容是旁門左道的做法，削弱議員審議，以及提出修正法例的權力。不過建制派反駁，指控民主派於內會選舉主席上「拉布」，阻礙正常審議草案的渠道，直言民主派是本末倒置，強調草案沒有爭議，不涉政治。

法律顧問指出，草案繞過內會審議，是按《議事規則》經立法會大會通過，直言現時做法並不會影響法例的法律效力和合法性，亦看不到會受到法律挑戰。兩小時會議只討論程序問題，仍未就法案內容展開討論。

責任編輯：陳宛彤