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【全球大流行】從黑死病看大流行歷史啟示　莫樹錦：意味數以萬計生命危在旦夕

健康 18:55 2020/03/12

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熱門 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

世衛宣布大流行，醫生莫樹錦指，意味數以萬計生命危在旦夕。

Pandemic（大流行）是嚴重字眼，因這字眼意味着數以萬計生命將危在旦夕，就是世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在三月七日也難於啟齒，只說：「除非我們確認對新冠肺炎失控，否則毋須稱之為大流行。」（意譯）

Pan-是希臘文All（全部）的意思，demic源自demos即是People，當某傳染病在某國家或地域大規模爆發便是大流行。聯合國衞生組織（UN Health Agency）簡單地把大流行定義為：「『sustained community-level outbreaks』in at least two world regions」，即是在全球兩個區域或以上持續發生社區性爆發。

【全球大流行】一分鐘看清香港經歷四次全球大流行　兩次大流行都相隔11年

往歷史走一轉，一三四三年，商船從中亞把染有黑死病的黑鼠帶到歐洲，數年間席捲意大利、法國、西班牙、葡萄牙和英國，近億人口為此喪命，雖此病從未離開歐洲，但確認為人類歷史上最慘烈的大流行。

【新冠肺炎】世衞宣布新冠肺炎全球大流行　譚德塞呼籲所有國家採取緊急行動

一五二○年，西班牙軍隊登陸墨西哥，帶同從非洲劫來的黑奴，豈知他們曾染上天花（Smallpox），因當地的印加（Inca）土著從未接觸這病毒，也沒有抵抗力，短短半年內，阿茲特克帝國（Aztec Empire）裏過半人口染病死亡，西班牙順利在此地稱王，天花可算是引起大流行的「第一代生化武器」。

【C朗隊友確診】祖雲達斯魯加尼確診新冠肺炎　C朗懼怕疫情：我非常害怕

新冠肺炎始自武漢，短時間蔓延全中國，現今見到韓國、意大利、伊朗，甚至美國的染病數字急速上升，全球已有超過一百個國家有人染病，死亡人數在某些地區也相當嚇人，若不稱之為大流行，難道叫它為「中流行」或「漸進式大流行」？

【新冠肺炎】爵士中鋒Rudy Gobert確診新冠肺炎　NBA：暫停所有比賽

撰文 : 莫樹錦醫生

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