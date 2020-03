【全球大流行】從黑死病看大流行歷史啟示　莫樹錦：意味數以萬計生命危在旦夕

▲ 世衛宣布大流行,醫生莫樹錦指,意味數以萬計生命危在旦夕。

Pandemic(大流行)是嚴重字眼,因這字眼意味着數以萬計生命將危在旦夕,就是世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在三月七日也難於啟齒,只說:「除非我們確認對新冠肺炎失控,否則毋須稱之為大流行。」(意譯)

Pan-是希臘文All(全部)的意思,demic源自demos即是People,當某傳染病在某國家或地域大規模爆發便是大流行。聯合國衞生組織(UN Health Agency)簡單地把大流行定義為:「『sustained community-level outbreaks』in at least two world regions」,即是在全球兩個區域或以上持續發生社區性爆發。

往歷史走一轉,一三四三年,商船從中亞把染有黑死病的黑鼠帶到歐洲,數年間席捲意大利、法國、西班牙、葡萄牙和英國,近億人口為此喪命,雖此病從未離開歐洲,但確認為人類歷史上最慘烈的大流行。

一五二○年,西班牙軍隊登陸墨西哥,帶同從非洲劫來的黑奴,豈知他們曾染上天花(Smallpox),因當地的印加(Inca)土著從未接觸這病毒,也沒有抵抗力,短短半年內,阿茲特克帝國(Aztec Empire)裏過半人口染病死亡,西班牙順利在此地稱王,天花可算是引起大流行的「第一代生化武器」。

新冠肺炎始自武漢,短時間蔓延全中國,現今見到韓國、意大利、伊朗,甚至美國的染病數字急速上升,全球已有超過一百個國家有人染病,死亡人數在某些地區也相當嚇人,若不稱之為大流行,難道叫它為「中流行」或「漸進式大流行」?

