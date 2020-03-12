【311九周年】27歲孝女遭海嘯捲走失蹤　爸媽苦尋9年始尋獲骸骨︰終於一家團聚

▲ 日本311大地震9年後，一對老夫婦終尋獲女兒的骸骨。

日本311大地震至今已事隔9年，造成近1.6萬人死亡，逾2,500人失蹤，拆散了無數家庭。宮城縣一名27歲女子在岸邊工作時遭海嘯捲走，從此人間蒸發。女子的年邁父母苦尋女兒近9年，近日終獲漁船打撈出女兒的下顎骸骨，終於一家團聚，內心得到釋懷。

2011年3月11日，日本東北地區發生高達9.0級大地震，並引發海嘯，造成近1.6萬人死亡，逾2,500人失蹤，多個家庭均日夜盼望親人回家。

綜合日本傳媒報道，在宮城縣山元町的大久保三夫及太太惠子，於3月11日接獲警方消息，數月前一艘漁船打撈到部分下顎骸骨，經DNA鑑證後，證實屬於其27歲女兒大久保真希。

▲ 媽媽接回女兒的骸骨後，不禁悲從中來。（影片截圖）

漁船打撈出女兒下顎骸骨

大久保三夫及惠子在「311」當日，從警方手上接回載有女兒下顎骸骨的骨盒，兩夫婦表現鎮定，但仍難掩哀傷，惠子忍不住落淚說︰

今天，我們很高興女兒終於回來了。

▲ 老夫婦返到女兒遇難的岸邊哀悼女兒。（影片截圖）

女兒生前盼與父母同住終老

三夫憶述與女兒生前的點滴時，讚揚女兒孝順，曾向女兒催婚希望她嫁到好人家，但女兒卻擔心父母的晚年，「我希望嫁給一位願意和我家人同住的人。」令父母非常感動……亦成為三夫努力尋女的動力，渴望與女兒一家團聚。

失去孩子是我最痛苦的經歷。

大久保真希是宮城縣山元町一所駕駛學校的兼職僱員，當日工作期間與30多名員工和學員捲入海嘯，從此人間蒸發。其後在駕駛學校附近建有紀念碑，大久保三夫及惠子亦有到紀念碑致祭。

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責任編輯︰林綺玲