【昏迷愛妻】孕妻發燒剖腹產子後腦膜炎昏迷　3孩爸爸深情守候盼奇蹟甦醒：絕不放棄她

▲ 阿豪懷孕中的太太Karacter產後因病毒性腦膜炎及中風陷入昏迷，情形不樂觀。

婚姻承諾，是無論生老病死、貧窮富貴，都不離不棄。阿豪懷孕中的太太Karacter日前出現不明原因頭痛、發燒症狀，需要臨時入院緊急剖腹生產，順利誕下兒子後，卻因病毒性腦膜炎及中風陷入昏迷，情形不樂觀。過去2、3周，阿豪時刻惦掛妻子，經常守在醫院，只為見上愛妻一面。雖然醫生斷言清醒機會渺茫，但他斷言絕不放棄：

她不會放棄我，所以我也不會放棄她。

本身育有2名孩子的阿豪和Karacter，原本預計今年3月再做第3任父母。上個月10日，Karacter開始頭痛，入院做電腦掃瞄卻找不到原因，數天後出院，間中出現發燒症狀，之後再到內科檢查，仍未能找出病因。一直到2月24日再度入院，醫生建議她即時做剖腹生產手術。

▲ Karacter原本預計今年3月再做媽媽，卻不幸產後昏迷。（受訪者提供）

阿豪當日放工從家中拿東西後，趕到醫院陪太太。醫生對他說，太太好像有點神智不清，需要即時做緊急剖腹手術。他跟妻子轉述時，太太即時反應回了句：「吓？咁快？」他安撫她不要害怕，而Karacter當時說：

得啦，你捉住我隻手就可以。

這句話，也成為二人之間到現在為止的最後一句話。當晚，阿豪在產房外等到接近凌晨1點，看到剛出生的小兒子被推出來，太太就被送入產前病房。醫生說已為她做腦掃瞄，察覺不到有問題，叫阿豪先回家休息。

▲ 阿豪坦言，害怕失去妻子。（受訪者提供）

直到深夜，醫院再打電話通知阿豪，表示太太昏迷不醒、有腦水腫，詢問他是否同意做緊急引流手術，將腦脊髓導出。他當時六神無主，只知道趕往醫院，但院方卻跟他說情況太危急、等不及。在電話中同意做手術後，他立即趕到醫院，從8樓、產房、5樓遍尋妻子，腦中很混亂，一片空白，害怕她會離開自己。直到太太從手術室被推出來時，他即場呆住：

見到她剃光頭、插著管的樣子，我完全認不到是她。

回想起太太起初不明頭痛、發燒，再加上檢查後亦沒有任何發現，他們都以為是孕婦的懷孕症狀，豈料竟是嚴重噩耗。做過手術後，Karacter被送入ICU，醫生為她做過磁力共振，懷疑是肺結核菌入侵腦部，導致腦膜炎。然而抽驗了數次腦脊髓液也未明原因，因此估計是病毒性入侵腦膜炎，導致中風昏迷。

醫生表示，清醒機會渺茫。她一天還活著，還有希望，多麼渺茫都是機會。

▲ 阿豪會在太太的病床前跟她說話。（受訪者提供）

自從太太昏迷後，阿豪幾乎天天趕到醫院，希望能探妻子一面。他會在太太的病床前跟她說話，醫院早前因新冠肺炎疫情限制探訪，他也會經常在病房外等著見太太。醫生跟他說，Karacter需要再做引流手術，將腦內積水引流至腹腔中，雖然對清醒沒有幫助，但如不做，將會有生命危險。他聽後當場決定為妻子動手術，只因他相信妻子對他也是不離不棄。

今日就算情形逆轉，她也會不斷找方法幫我。我記性不好，曾經問過她，如果我有老人痴呆怎麼辦。她說，會縛著我在她身邊。我知道她不會放棄我，所以我也不會放棄她。

阿豪和Karacter的大女今年12歲，滿月時全身已患有嚴重濕疹，原因不明。女兒自少承受許多歧視目光，成長經歷充滿挫折，試過一家三口外出時，有路人走過去跟他們說：「你怎麼把小朋友養到這樣，你燒過她？」對女兒指指點點。

▲ 大女滿月時全身患有嚴重濕疹，Karacter花許多心力精力照顧女兒。（受訪者提供）

女兒一旦濕疹發作，就全身發紅、痕癢難當，試過外出吃飯時，鄰桌食客一直看著女兒，原來還是嬰兒時期的女兒因為太痕癢，扯自己的耳朵扯到流血。Karacter作為全職媽媽，相當心疼女兒，中西醫、民間偏方樣樣都試過，最終靠著敷中藥，全家跟著女兒一起戒口，終於在2年前成功改善女兒濕疹。

阿豪形容，太太是一個相當疼愛孩子的好媽媽。他指自己過去忙著上班，太太在10年來有很多東西要處理，但她最開心是陪著女兒成長。在太太昏迷期間，阿豪多次在網上尋求意見，希望能為太太康復之路尋求轉機，亦希望能集思廣益，讓有心人提供治療方案。

▲ 阿豪只希望太太能康復，一家人能共享天倫。（受訪者提供）

禍不單行，阿豪目前因經濟不景而被裁員，醫院社工已幫忙申請豁免醫療費用。對於他來說，經濟支援不是最重要，最希望的仍是太太能康復，一家人共享天倫。

最重要是有沒有機會可以幫到太太，不是錢。希望一家人能開開心心。

記者：陳昊淋