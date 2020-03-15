【疫境見人情】30歲更生媽媽失業幸獲捐助過難關　改過自新只想好好養育女兒

▲ 善導會督導主任莫婉芝指要長遠協助更生人士脫貧的話，應助他們培養專長以致就業。（車耀開攝）

新冠肺炎疫情持續，威脅港人的健康、生活及工作，對於「手停口停」的低收入的基層家庭來說更加艱難，TOPick專訪30歲的更生媽媽阿芝，她育有一名8歲SEN（特殊學習需要）的女兒，二人在逆境下步步為艱，幸得非牟利組織善導會協助，才令她們獲得足夠的抗疫物資。阿芝說，雖然疫情令她失業，但她多了與女兒相處的時光，令她更加明白女兒的困難及需要，反而是一種收穫。

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低收入家庭物資短缺 以愛抗疫

阿芝本身從事零售工作，不過因為疫情之下，她被迫放無薪假期，在零收入之下，抗疫物品的價格卻不斷上脹，花了幾百元才發現買了二手口罩回家，大感無奈：

比我更慘淡的，還大有人在，我已經相對好運，其實有時候我都會在想不知那些街友，老人家們又夠不夠口罩？有能力的話，我都想幫幫他們……

阿芝不幸地買了過二手口罩，三番四次也買不到紙巾，十分之沮喪，幸運的是有鄰居向他們送贈紙巾解一時之需，也有善導會的社工為她倆們送上防疫物資，二人才足以安心應對疫情。而在停課停業下，阿芝兩母女經歷了一起四出搜購口罩的日子，感情反而在日夜相伴中大增。

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阿芝8歲的女兒患有讀寫障礙，專注力不足也不足，以往有學校社工跟進她的學習情況，現在疫情之下停課，阿芝唯有親身教授女兒，兩母女長時間相對反而令阿芝更了解女兒的情況，

不是停課都不會知道女兒的英文程度那麼差，幸好我的英文還可以，現在唯有自己幫她惡補一下！學校需說停課不停學，但都是以網上資源學習，可是我們家中連電腦也沒有，該叫我們如何是好？

提到SEN的女兒，阿芝經常覺得內疚，因為她曾經吸毒，早年已經戒毒而且自食其力，擔心因為自己的問題影響女兒，令她出現專注力問題，一直深感內疚的阿芝提起女兒的情況就強忍淚水，她說希望在女兒長大後會將這一切的事情都告訴她，也許那個時候方能釋懷。

阿芝十分重視與女兒的關係，每天晚上還是要有「Bed Time Story」以交換彼此的想法，母女二人在訪問當天穿著親子鞋，小女孩向記者展露時還在臉上掛有無比的喜悅，母女感情絕對是親密無間。

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更生人士疫症下難生計不保 社署停運綜緩申請無期

在疫情肆虐下，各行各業也面臨著巨大的經濟打擊，基層市民作為被動的一群，失業也是在所難免的事。阿芝說自己在如此環境下也只好無奈地投身清潔行業，甚至不惜遠赴赤柱工作，惟因疫情底下公司再沒有要求她上班，零收入的生活加上未來就業前景不明朗，都令她十分徬徨。

▲ 阿芝指自己作為一位更生人士，求職路十分艱難。（車耀開攝）

今年《財政預算案》中將增撥3,000萬元優化勞工處的就業計劃，調升在職培訓津貼金額上限，調升學員每月最高津貼額至5,800元。但談到政府相關的進修支助，即使有可持續進修基金，學員仍需要先繳付課程的學費，對於阿芝來說，政府的措施並沒有令她受惠：

本來已經沒錢，才想到要進修以助就業，我又何來有錢預先繳付學費？所以說，政府訂立政策時都沒好好考慮清楚！

現實讓人無奈，身為人母仍需要支付日常家庭開支，為今之計也只好申請綜緩，可惜疫症下社署僅能提供有限度服務，何時才能得到實際的經濟援助，依然是未知之數。加上更生人士總是會惹來不友善的歧視目光，就業之日可謂遙遙無期：

有些人總覺得我們是咎由自取的，但其實人真的會改過，現在只想好好養育女兒。

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善導會介入協助 甦屋計劃推2.0助為更生人士

不過疫境有情因為人間有愛，主力服務更生人士提供社區教育的非牟利組織善導會一直為阿芝提供協助，除了為阿芝提供所需的口罩量，搓手液，飯劵外，亦有向她傳遞相關的抗疫資訊，協助她渡過時艱。

針對阿芝的個案，善導會督導主任莫婉芝（Amy）指出善導會去年服務的更生人數個案為3,689宗，阿芝已是相對較好運的一位，可惜在疫情下依然十分缺乏援助，所得的抗疫物資基本上都是來自善導會，Amy認為現實的需要是無可忽視的，又指出阿芝抗疫期間申請綜援有難度：

就阿芝的個案，她如今失業，本想申請綜援，可是社署的中心在疫情下都暫停服務，未知何時才可以成功批核，但每天買菜食飯還是需要錢的。

即使綜援提供租金津貼，單身人士最高卻只可以獲得1885元的資助，Amy認為即使更生人士可以成功租到床位居身，床位旁邊的人很大機會都依然是同一群人， 在耳濡沫染下難保又再重投不良惡習之中，這樣的話生活是沒法得到改善的。針對此問題，善導會推出社會房屋「甦屋計劃」，讓更生人士可用廉價的租金租住。並透過跨代支援提供生活上和情感上支援，其租金更是按綜援個人租金津貼上限作計算，相信可以惠及更多有需要人士。

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▲ 善導會督導主任莫婉芝指要長遠協助更生人士脫貧的話，應助他們培養專長以致就業。（車耀開攝）

此外，Amy指出本年度財政預算案派錢方案的確有助即時抒緩低收入更生人士的需要，但有見大部分更生人士學歷較低，從而使行業有所限制，要長遠協助他們脫貧的話，其進修計劃應多考慮更新人士的專長及興趣，以助他們以實踐有關專長致就業。

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記者：郭家穎