【愛的承諾】曾獲男友隔窗承諾「等你結婚」　抗疫護士結束隔離男友跪地求婚

▲ 早前一位只能透過醫院的玻璃大門與男友見面的浙江護士，近日終結束抗疫工作完成隔離出院，出院時更被男友下跪求婚。

新冠肺炎疫情持續，不少前線醫護人員都有家歸不得。早前一位只能透過醫院的玻璃大門與男友見面的浙江護士，近日終結束抗疫工作完成隔離出院，出院時更被男友下跪求婚，讓她忍不住俏皮地甜笑指：「現在我願意，以後看你表現！」

男友：以後每年向你求婚

據內媒《錢江晚報》報道，護士陳穎早前需要每天穿上全套的防護衣物在醫院工作，當時已多天沒見男友的她只能透過醫院玻璃大門與對方相見輕吻，男友當時更跟她約定：「等疫情一結束，等你從醫院出來，第一件事情就是去領結婚證」。

經過這一個月來在隔離病房的工作，今年24歲的陳穎在醫院宿舍隔離2周後，近日終正式結束前線工作，獲准離開醫院，並忍不住和前來迎接她的男友緊緊相擁。為她送上一大束玫瑰和蛋糕的男友，更突然單膝跪地獻上戒指求婚，男友深情地指：

以後每年我都會向你求一次婚，問現在的你還願意嫁給現在的我嗎？

陳穎則俏皮地表示：「現在我願意，以後看你表現」，連口罩也掩不住她甜美幸福的笑意。不過即使經過半個月的隔離休養，她臉上的防護眼罩壓痕仍依稀可見。

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隔離期間獲男友下廚外送

據陳穎事後指，在隔離病房的工作讓她獲益良多，而且隔離病房的患者都非常願意配合醫護人員，不僅不會責怪醫護人員，還經常協助他們的工作。

目前，他們計劃於3月20號領取結婚證。當外界得知他們正在籌備婚禮，有好幾家婚禮公司都願意為他們提供免費服務，甚至有攝影師邀請他們去巴黎拍婚紗照，但他們都一一婉拒。

她表示：「這次有那麼多醫護在一線抗疫，我只是其中很普通的一員，做了自己力所能及的事情而已。」

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責任編輯：羅嘉欣