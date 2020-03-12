【新冠肺炎】保姆校車1月起零收入　車長將發慢駛行動　

▲ 汽車交通運輸業總工會籲政府設立1萬元特別津貼，及提供緊急紓助基金提供防疫用品予前線司機等。（陳國峰攝）

汽車交通運輸業總工會與屬下多個分會今（12日）見記者，講述交通運輸業各界疫情下的苦況，並向政府提出多項要求。工會形容校巴及保姆車屬重災區，「史無前例咁慘」，約1萬1千人於停課後零收入，550名車長將於3月23日發起慢駛行動，由葵涌駛到九龍塘，向教育局局長楊潤雄請願。

非專利巴士分會主任譚偉照指，旅遊巴及學童車從去年6月起至12月底，因社運受影響，司機收入下跌3成，而受疫情影響，全港3500輛校車及2000輛保姆車，涉及11,000名從業員自停課起已零收入，更要面臨供車等財政危機。

譚偉照續指，2003年沙士時，銀行快速暫緩了同業供車3個月，批評銀行即使只讓業界「供息不供本」至今仍未成功批出一宗，質問：「沙士只係停課51天，今日都停了79天，政府係咪要呼籲銀行要幫就要快呢？」

負責幼稚園及小學保姆車的王小姐表示，自一月起至今已零收入，本月因無法負擔領展停車場每月3千元的租金，其保姆車已被趕出，現需停泊街上冒違泊風險，每月更要供車數千元，她哭訴:「係咪要個個月去借錢呢？」

的士司機分會主任何志強指，受社運影響，去年收入下跌2至3成，但受疫情影響，業界生意額大跌8成，他呼籲政府免費資助司機入石油氣3個月。運輸業總工會會務主任及的士管理人莊永德指，已知約3成司機停工，「每更收入只有一百元左右，還要冒疫情危險接載乘客，不如停工。」

公共小巴分會主任陳逢源指，紅色小巴約1030部，屬自僱租車制，司機近日收入大減6至8成，正職由每月工作30日減至約10至15日，收入由每月約16,000元大減一半至數千元，籲政府提供免費防疫用品。

九巴分會主任黎兆聰指，自1月起，6000名兼職車長全停工，全職前綫車長每月工資更因減班次而削減5,000至10,000元，此外，巴士班次減至20分鐘至半小時一班，引起多名乘客不滿，「前線好大壓力，成日俾人鬧」。

運輸業總工會副主席林天賦批評，政府紓困措施幫不到前綫司機，要求政府不要只照顧企業及車主，更應增加資助額，及提供緊急紓助基金提供防疫用品等。

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記者：鄧凱文

