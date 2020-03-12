水警與海關打擊海上走私凍肉　拘20人檢120噸貨物

▲ 水警與海關進行反走私行動，檢獲120噸凍肉。(黃傑偉攝)

警方水警與海關展開「拔尖」聯合反走私行動，過去兩個月共檢獲多艘走私船及120噸凍肉，總值約650萬元，拘捕20人，包括12名本地人及8名內地人，年齡由22至45歲。

水警小艇分區指揮官周信偉表示，警方近月接獲多宗海上走私報告，指有船隻在機場以西、離島沙洲及龍鼓洲以西水域進行走私活動，經調查發現有躉船停泊上址後，不斷有貨船、漁船、及快艇等船隻靠近，躉船上有人將貨物吊下或拋下，接貨船隻然後高速駛往內地方向。

警方與海關聯合展開反走私行動，在今年2月18日、3月6日及3月11日3宗反走私案，分別截獲大批凍肉，包括雞翼、雞腳、牛什、豬腳等，並扣查4艘貨船、1艘快艇、及1艘躉船，拘捕20人。

▲ 檢獲大批來自外地的急凍雞翼。(黃傑偉攝)

香港海關海域調查組指揮官梁耀文指，行動中檢獲走私凍肉120噸，總值620萬元，另外檢獲船隻約30萬元。該些凍肉運送時並沒有冷凍設備，途中可能會令肉質變壞和滋生細菌，對食用人士健康構成影響。

周信偉又說，打擊走私行動中發現走私船隻高速在海面橫衝直撞，現場水域有機場第三跑道工程地盤，以及海面有其他船隻，構成危險和威脅。

根據香港法例第60章《進出口條例》運輸未列艙單貨物進出境，均屬違法，一經定罪，最高可被判罰200萬及監禁7年。

記者：黃傑偉、廖傑堯