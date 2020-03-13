【慶餘年劇透】第11集至第16集劇情預告　范閑為滕梓荊報仇刺殺林珙

▲ 《慶餘年》

《慶餘年》上周劇情講到范閑往靖王府求娶雞腿姑娘，范閑假扮名醫，由范若若引見林婉兒，誰知道她竟是雞腿姑娘。

第11集（16/3）

范閑假扮名醫，由范若若帶去府上拜見林婉兒。

范閑憑聲音認出婉兒，礙於婉兒二哥在場，定下暗號夜間拜訪。

葉靈兒留宿，和走窗的范閑打了起來，對范閑武功大為賞識。

范閑終於見到婉兒，卻被婉兒拿著刀質問身分…

第12集（17/3）

婉兒喝了范閑研製的藥陷入昏睡，范閑向她傾訴自己來到這世界的孤獨和困惑，更想與心愛之人相守一生。

范閑在赴二皇子之約途中遭北齊高手程巨樹埋伏，滕梓荊重傷而亡，范閑真氣爆發擊敗他。

第13集 （18/3）

鑒查院審問程巨樹，雖然沒問出幕後主使，仍決定放他來交換北齊的軍機密報。

范閑大鬧鑒查院無果，守在程巨樹出城處，大庭廣眾下誅殺了他。

朱格怒不可遏，將范閑押入地牢，卻被慶帝的一道密旨攔下了。

第14集 （19/3）

范閑因慶帝密旨獲釋，追查牛欄街刺殺的幕後主使，託王啟年查出刺客與東夷城有關，發現參將府遭滅門。

二人趕到有嫌疑的醉仙居，得知司理理已出城，王啟年自薦尋人，出城之際，竟遭朱格阻攔…

第15集 （20/3）

范閑和王啟年一路追蹤，終在披甲丘追上司理理，卻落入圈套，被同是北齊暗探的山賊包圍。

生死關頭，直屬鑒查院院長的第一強軍黑騎救下二人。

為保一路上安全，范閑高調地將司理理押送回京。

第16集 （21/3）

司理理被范閑高調押送回京，言若海把她關入鑒查院地牢，原來院長早已授意讓范閑主審司理理。

范閑得知主謀是林婉兒之兄林珙，仍堅持為滕梓荊報仇，決意闖入林府刺殺林珙，消失已久的五竹突然出現阻攔…