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港鐵：尖東站路軌裂縫已臨時固定　強調有裝置保障安全

社會 20:07 2020/03/12

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

港鐵指尖東站路軌裂縫已作臨時固定，強調有裝置保障行車安全。（車耀開攝）

港鐵西鐵綫柯士甸站與尖東站之間(往紅磡方向)的路軌，今日（12日）下午發現裂縫，港鐵指工程人員下午約3時25分發現異常，及後已用俗稱「魚尾板」的鋼板加固，強調即使出現裂紋或裂縫，亦有鋼扣防止路軌移位，確保行車安全。

港鐵指出，今日有西鐵綫車長報告列車經過柯士甸至尖東站之間（往紅磡方向）時出現聲響，港鐵工程人員遂於下午約3時25分到路軌檢查，在近尖東站的一條路軌上發現一條裂縫。

為審慎起見，車務控制中心安排列車駛經該路段時慢駛，西鐵綫來往紅磡至屯門站維持14分鐘一班車，而來往南昌至屯門站維持7分鐘一班車，西鐵綫往紅磡方向整體行車時間多額外5至10分鐘。
 
車務控制中心安排工程人員在該路段進行臨時鞏固工作，以鋼板加固路軌，期間西鐵綫列車服務維持。在大約下午五時，工程人員完成臨時鞏固工作，西鐵綫列車服務陸續回復正常。
 
工程人員會在今晚非行車時間展開詳細調查，及安排更換相關路軌。
 
港鐵強調，行車綫的整條路軌每隔約2呎的位置，會有鋼扣將路軌鎖緊在路基上，即使出現裂紋或裂縫，鋼扣仍能將路軌緊扣於路基上，防止路軌移位，確保列車維持安全運作。

責任編輯：陳梓蔚

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