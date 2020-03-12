警方元朗破家庭式冰毒工場　「師傅」疑自學檢170萬元毒品

▲ 警方在元朗搗破家庭式製工場，拘捕4人。（黃傑偉攝）

警方在元朗青山公路近新田段搗破家庭式製毒工場，拘捕4人，涉案「廚師」（製毒師傅）疑自學後，在屋內製造冰毒，供應西九龍娛樂場所，行動中，檢獲3公斤製成品及大批半成品和化學品，總值170萬元。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫指，被捕2男2女，年齡由25至64歲，為家庭關係，同住上址。主腦兼師傅為64歲男子，本地人，報稱任職裝修，但相信他以製毒維生，另外有其太太、兒子及一名女性朋友。

▲ 警方在製毒工場檢獲3公斤冰毒及半製品和大量化學品。(黃傑偉攝)

鍾雅倫稱，警方接獲綫報後調查，昨日（11日）晚上11時許，在上址村屋外埋伏，待時機成熟探員持搜令進入屋內搜查，該屋面積達5,000呎，有3座鋅鐵搭建建築物，一間疑是製毒工場，在屋內檢獲大量冰毒、半製成品及原材料，包括紅磷、麻黃鹼、鹽酸、碘等；另外有一些調校化學品工具，以及化學書籍。

▲ 檢獲一批疑製毒工具。（黃傑偉攝）

本地製造冰毒十分罕見，警方相信疑犯是自學製毒，但並非首次；行動中，警方安排化驗師到場協助蒐證，了解其製作原料來源，以及與一般外地偷運入境的冰毒是否有分別，包括純度。

鍾雅倫表示，製作冰毒時會產生極刺鼻氣味，附近人士應到異味，並主動向警方舉報；他強調製毒過程十分危險，需要使用化學品，如紅磷可能會產生火警或爆炸，雖然上址較偏僻，但仍有三數間有人居住村屋，以及隔鄰正是高速幹道，一旦發生爆炸意外，不堪設想。

鍾雅倫又指，該製毒工場運作約半年，現仍追查其毒品有多少已流出市面，販毒及製毒是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁。

記者：黃傑偉、廖傑堯