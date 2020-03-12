【新冠肺炎】瑞士花園馬主周巧兒愛犬血清檢測呈陰性　病毒基因結果顯示狗隻由確診者傳染

▲ 漁護署指現沒有證據顯示寵物會傳播冠狀病毒，或會因此生病，呼提醒除保持良好衞生習慣外，寵物畜養人無須過份憂慮。在任何情況下，絕不應棄養寵物。(資料圖片)

居大坑瑞士花園的馬主周巧兒，日前確診感染新冠肺炎，其家中兩名外傭亦確診，而其愛犬亦被驗出對新冠肺炎病毒呈弱陽性。漁護署今(12日)表示，近日對該狗隻進行血清檢測，結果報告呈陰性。



署方指，由2月下旬至今已先後五次為該狗隻抽取樣本進行測試，從其中口腔及鼻腔的樣本中檢測到小量冠狀病毒，亦於3月3日為該狗隻進行血清測試，結果呈陰性反應，代表狗隻的免疫系統沒有呈強度的免疫反應，亦顯示現階段其血液內的抗體不足以被測量。



署方續說，呈陰性反應的血清測試並不表示狗隻沒有感染有關病毒，以往人類感染其他類型的冠狀病毒時，如沒有症狀或症狀輕微，其體內亦未必產生抗體。因身體一般需14日或以上才可產生足以被測量的抗體，因此早期感染期間的測試結果可能會呈陰性。署方稍後會再安排為狗隻抽取血液樣本進行進一步測試。



另外，漁護署聯同港大公共衞生學院為該狗隻及與其密切接觸而確診者體內的冠狀病毒進行基因定序，結果顯示兩者的病毒定序非常相似，顯示此病毒很可能由確診者傳染予該狗隻。



該狗隻現沒有任何與冠狀肺炎相關的病徵，現正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。漁護署會繼續對其進行密切監察，並會為其進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還予其畜養人，署方已加強清潔消毒居留所內的設施。

責任編輯：楊玉珠



