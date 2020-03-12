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中西區議會停邀中聯辦官員出席活動　政府：中聯辦是履行在港職能

政治 22:16 2020/03/12

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政府指中聯辦應邀出席本港活動和典禮儀式，正是履行其在港職能，實屬正常。(資料圖片)

中西區區議會財務委員會會議通過，停止邀請中聯辦代表到區議會撥款的活動任主禮嘉賓。政府晚上發出新聞稿，強調中聯辦是中央政府派駐港機構，其主要職能包括聯繫香港社會各界人士，增進內地與香港之間的交往；強調中聯辦應邀出席本港活動和典禮儀式，正是履行其在港職能，實屬正常。

對於中西區區議會質疑，中聯辦代表出席地區活動是介入香港事務。政府發言人回應傳媒查詢時反駁說法，指中聯辦的主要職能包括，聯繫外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊，促進香港與內地間經濟、教育、科學、文化、體育等領域的交流與合作，以及聯繫香港社會各界，增進內地與香港之間的交往，同時反映港人對內地的意見等。

發言人指，自香港特區成立以來，港府和中央政府駐港機構均嚴格按照「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的基本方針政策，遵守《基本法》的規定，履行各自的職責，認為中聯辦應邀出席本港的活動和典禮儀式，正是履行其在香港的職能，實屬正常。

民主黨甘乃威今日(12日)在中西區議會上提出動議，要求停止邀請中聯辦代表為中西區區議會撥款的活動作為主禮嘉賓，並以13票贊成、1票反對通過。中西區民政事務專員黃何詠詩表示，區議會有權通過動議，不過不代表政府或任何單位認同區議會作出的評論，又指並非區議會的職權範圍。


責任編輯：李淇

中聯辦 區議會 政治

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