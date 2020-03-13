【新冠肺炎】教育界「自救」　幼園創辦人擬自設口罩生產綫4月開工

▲ 本港口罩供應仍然緊張，兒童口罩短缺問題尤其嚴重。（資料圖片）

全港學校最快4月20日起分階段復課，距今1個多月，惟市面兒童口罩供應短缺尤其嚴重，許多學校口罩存量仍然不足，有幼稚園甚至完全無存貨。

有教育界人士計劃自設本地口罩生產綫，向學界提供口罩，該集團亦透過公關向本報確認近日已成功購買口罩機，及已覓得製造口罩的地方，擬於4月份投入生產。

近日學界流傳一段WhatsApp指，有開辦幼兒英語課程及國際幼稚園的ABC Pathways集團擬購買口罩機，由該集團創辦人黃林趣玲負責。信息指，若在本周二（10日）前收到2萬盒口罩訂購，該集團會即時付200萬元購買口罩機，「4月頭到港，4月中便可立即投入生產」，接受所有香港辦學團體訂購，並歡迎辦學團體投資口罩機，以減輕其壓力，「一起聯手解決教育界的問題」。

3月中前繳訂金 5月發貨

獨立包裝的中童口罩50個裝，每盒售價為90元，與成人口罩同價，「口罩目標要達一般或Level 1，PFE及BFE》95% 級別或以上；將由香港生產力發展局作出認證，有關認證需要於生產後數星期時間才能提供。」

有興趣訂購口罩學校須於3月15日前繳交一半訂金，貨到後繳交尾數，但各校必須集合幾間學校的訂購數量，500盒以上才可訂購；預計5月10日前發貨，若5月20日未能發貨，可安排取消定單及退款。

多名校長稱有收到該段信息，但都因近日太多關於訂購口罩的網上騙案，有見今次亦要先付訂金及等待一段時間才到貨，故暫沒訂購。

學界口罩存量不足 幼稚園校長：幾日便會用完

大埔及北區幼兒教育校長會主席郭楚翹表示，學界的口罩存量不足，由於坊間售賣的以成人口罩居多，其擔任顧問校長的基督教宣道會太和及茵怡幼稚園，均只有數百個兒童口罩存量，「復課不夠幾日便會用完」，正循不同途徑尋找熱心人士助訂口罩。

有9間分校的太陽島幼稚園校監丁惠芳亦指現時仍然難買口罩，最近於上月買到2.5萬個兒童口罩，連同兒童眼罩等物資製成防疫包，已於上月底至本月初，全數分發給該校學生及即將於今年8月上學的新生，合共約2,500人，每人獲發10個口罩。丁惠芳解釋，「如教育局宣布復課，估計幼稚園是最遲一批復課，故先給學生口罩，唔好困得佢哋咁辛苦。」

記者：馮琪雅