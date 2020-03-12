【新冠肺炎】新增2宗確診　分別居住西環西寧閣及葵涌iPlace

▲ 第132宗個案的31歲男子，有長期病患，居於堅尼地城西寧街西寧閣。

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（3月12日）晚上8時，本港新增2宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計132宗（包括131宗確診個案和1宗疑似個案）。

英國返港夫婦先後確診 １歲半兒子有病徵

今日第一宗個案涉及一名37歲男子（為第131宗個案），他是昨日（11日）確診第130宗個案31歲女病人的丈夫。病人過往健康良好，於2月29日偕妻兒從英國返港，居於岳父母位於葵涌青山公路iPlace的寓所。

他於3月3日開始發燒，昨日中心進行密切接觸者追蹤工作時安排他入住瑪嘉烈醫院，其呼吸道樣本今日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人的1歲半兒子出現流鼻水，已被送往瑪嘉烈醫院診治。其岳父母沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

患者居西環西寧閣 曾訪波士頓馬尼拉

第二宗個案則涉及一名31歲男子（為第132宗個案），他有長期病患，居於堅尼地城西寧街西寧閣。他自3月8日開始發燒、肌肉痛及腹瀉，昨日(11日)到一院校的診所求醫，其後到瑪麗醫院急症室求診。其深喉唾液樣本今日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，已被安排入住屯門醫院接受治療，現時情況穩定。

病人於潛伏期內曾外遊，於2月22日至3月1日在美國波士頓；再由波士頓經日本東京於3月2日抵達菲律賓馬尼拉，他於3月8日乘搭國泰航空CX930由馬尼拉返抵香港。其同住的妻子沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

【新冠肺炎】瑞士花園馬主周巧兒愛犬血清檢測呈陰性 病毒基因結果顯示狗隻由確診者傳染

此外，衞生防護中心正就一宗本港以外確診個案進行接觸者追蹤的工作。個案涉及一名北京確診的55歲女病人，她乘坐國泰航空CX857（經濟艙）從美國西雅圖於3月9日抵港，同日乘坐國泰港龍航空KA900（經濟艙）從香港前往北京。曾乘坐上述兩班航班同一機艙的人士，衞生防護中心呼籲請致電衞生防護中心熱線2125 1122。

【全球大流行】從黑死病看大流行歷史啟示 莫樹錦：意味數以萬計生命危在旦夕

衞生防護中心提醒市民，鑑於全球各地新冠肺炎病毒疫情正在迅速蔓延，建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。

【全球大流行】奧斯卡影帝湯漢斯澳洲確診 感染及傳染病醫生：西方國家疫情嚴峻恐持續數個月

衞生防護中心已設立熱線2125 1122，市民每日可由上午8時至午夜12時致電熱線查詢。截至今日(12日)下午4時，熱線共接獲32 507個查詢。

【全球大流行】一分鐘看清香港經歷四次全球大流行 兩次大流行都相隔11年

責任編輯 李志強

