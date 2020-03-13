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【子華復出？】黃子華《金盆𠺘口》網上棟篤笑　限量門票今日起發售【內附詳情】

娛樂 10:02 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

黃子華告別作《金盆𠺘口》可在網上欣賞，限量門票今日起發售。

人稱「子華神」的黃子華在2018年演出《金盆𠺘口》後告別棟篤笑，當時引起全城搶飛潮。前日（3月11日），黃子華在其Facebook專頁上載《金盆𠺘口》的片段，網民紛紛猜測子華是有意復出？還是告別作《金盆𠺘口》推出DVD？

原來，黃子華與網上平台合作，把《金盆𠺘口》發放到網站供粉絲限時觀看，門票於今日（3月13日）起開售。

黃子華前後宣佈退出棟篤界，大批觀眾表示不捨。（經濟日報圖片）

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黃子華每逢開騷均引發撲飛熱潮，2018年宣布開演棟篤笑系列第15輯《金盆𠺘口》後，告別棟篤界。演出一直加開至總共26場，依然被全城粉絲搶購一空。

雖然子華已宣告退出棟篤界，但不時仍有聲音希望他能復出。

日前在子華的官方Facebook專頁黃子華 - 子華本部發佈《金盆𠺘口》約1分多鐘的片段。當中，子華向現場觀眾講到：「一嚟就睇最收尾個場喇，咁就真係你哋最後嗌嘅機會喇！」

網民紛紛作出各種猜測，有人以為子華再度復出開騷，亦有人猜子華已拍告別作剪緝完畢，打算推出DVD供粉絲重溫及收藏。

子華告別作將於下周一可供觀眾網上重溫。（Facebook圖片）

原來子華是把《金盆𠺘口》上載到網上供觀眾購票重溫。

《黃子華棟篤笑 - 金盆𠺘口》的網上版門票於今日上午10時起發售，首輪公映日期由3月16日至4月8日，觀眾可於已購票的日子內於家中觀賞節目，有意購票的觀眾詳情如下：

《黃子華棟篤笑 - 金盆𠺘口》網上版售票詳程

上映日期：3月16日（星期一）至4月8日（星期三）
票價：$68（免手續費）
開賣時間：2020年3月13日（星期五）上午十時
售票網站：按此

註意事項：

1. 每場門票有限，先到先得。
2. 影片以粵語進行、不設字幕。
3. 影片全長2小時44分鐘，影片有效期為觀眾所購買的日期至其香港時間翌日午夜12:00。如影片有效時限已過，即使影片未播放完畢，影片亦會立即終止播放，敬請於限時前最少3小時開始欣賞。
4. 購買門票後可以於限時內，用同一賬戶同裝置播放，次數不限。

撰文 : TOPick柴犬出動

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