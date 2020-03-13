【致命金菇】美國出售韓國金菇受李斯特菌污染　造成全美4人死亡36人不適急回收

▲ 美國回收一款由韓國製造、受李斯特菌污染的金菇，並呼籲市民切勿食用或出售有問題的金菇。

美國除了要應對新冠肺炎外，近日還要處理食品安全問題。美國疾病管制與預防中心（CDC）於3月11日發出警告，表示要回收一款由韓國製造、受李斯特菌污染的金菇（Enoki Mushroom），並呼籲市民切勿食用或出售有問題的金菇。

美國出售韓國製造

據美國全國廣播公司（NBC News）報道，現時美國17個州爆發李斯特菌感染個案，至今造成4人死亡，36人不適，當局需緊急回收有問題的金菇。這款金菇由加州的食品公司Sun Hong Foods出售，金菇是從韓國入口，並已分發到加州、德克薩斯州、俄勒岡州、華盛頓州、伊利諾伊州和佛羅里達州。

有問題的金菇以透明袋包裝，每包重7.05安士、200克，商品編號（UPC Code）7 426852 625810，包裝上的綠色標籤清楚寫上「Product of Korea」（韓國製造）。

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致4人死亡36人不適

美國食品藥品監督管理局（FDA）就指，最近調查發現自2016年11月以來，市民於17個州內因食用這款金菇而感到不適，更導致4人死亡，死者分別來自加州、夏威夷和新澤西。食品公司已於本周一（9日）陸續回收產品。

據CDC表示，感染李斯特菌的人會出現發燒、肌肉酸痛、頭痛、失去平衡等症狀，通常在食用受污染的食物後約1至4周會出現到這些症狀。

而65歲或以上長者、免疫力低或患有慢性疾病的人士、孕婦和初生嬰兒，他們受李斯特菌感染的風險較高。

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責任編輯︰駱秀玲