【全球大流行】港府或再加強入境限制　衞生防護中心：正在歐美的留學生若計劃返港應盡快啟程

▲ 衞生防護中心建議留學生如有計劃返港，應盡快啟程。（資料圖片）

歐美各地疫情嚴峻，衞生防護中心建議市民應考慮避免所有非必要的外遊計劃，正在外地的市民，特別是在歐美的留學生若計劃返港，應盡快啟程。

【新冠肺炎】歐洲疫情蔓延至英超 車路士赫臣奧杜爾確診

【新冠肺炎 】歐洲疫情蔓延至英超 阿仙奴領隊阿迪達確診

據了解，特區政府昨日曾經召開會議討論，因應歐美的疫情，可能會進一步有入境限制，下一輪的入境限制措施或會影響留學生，例如返港後需要隔離等，故建議他們如有計劃返港，應盡快回來。

衞生署在3月14日日零時零分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），向所有於抵港前14日曾到意大利、法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州、日本北海道，以及西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區的人士（不論是否香港居民）發出檢疫令，有關人士須入住檢疫中心進行檢疫。



同時，抵港前14日曾到韓國及伊朗的人士須入住檢疫中心進行檢疫的措施，仍然維持不變。世界衞生組織於三月十一日宣布2019冠狀病毒病疫情已構成大流行，預計病例數目、死亡人數和受影響國家數量將會進一步攀升。



衞生署衞生防護中心一直密切留意世界各地的疫情，全球尤其是歐洲的疫情正急速變化，包括意大利（12462宗）、法國（2281宗）、西班牙（2140宗）、德國（1567宗）（以上為截至本港時間今日下午6時的數字）。有關其他國家／地區的情況，可參閱上載至「2019冠狀病毒病專題網站」（www.coronavirus.gov.hk）的資料。

衞生防護中心發言人表示，鑑於全球各地的疫情正在迅速蔓延，中心建議市民應考慮避免所有非必要的外遊計劃。如果不可避免前往香港以外國家／地區，應戴上外科口罩，回港後亦應繼續佩戴14天。



【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：伍瑋瑋