【年紀最小】消息：倫敦返港患者的1歲半兒子初步確診　留醫瑪嘉烈醫院

▲ 消息指，1歲半的男嬰正在瑪嘉烈醫院留醫。

衞生防護中心昨日（13日）公布正調查兩宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計132宗（包括131宗確診個案和一宗疑似個案）。消息指一名患者的一歲半兒子初步確診，或會成為本港首宗最年輕的個案，他的父母早前已確診。

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其中一名37歲男子（為第131宗個案），他是確診第130宗個案31歲女病人的丈夫。病人過往健康良好，於2月29日偕妻兒從英國倫敦返港，居於岳父母位於葵涌青山公路iPlace的寓所。他於3月3日開始發燒，中心進行密切接觸者追蹤工作時安排他入住瑪嘉烈醫院，其呼吸道樣本昨日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。至於其岳父母沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

病人大概1歲半的兒子早前已出現流鼻水，被送往瑪嘉烈醫院診治，消息指，男嬰的檢測樣本今日初步對病毒呈陽性反應。中心曾追蹤他們的外遊情況，一家三口在2月29日由倫敦乘坐CX250回港，他們曾於3月1日及5日到過新都會廣場及先達廣場逛街；3月3日至3月9日留在家中；3月10日男患者曾陪太太乘坐的士到瑪嘉烈醫院，再乘的士回家。

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記者：伍瑋瑋

