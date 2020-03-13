【超級愛妻號】謝安琪生日張繼聰許愛的承諾　阿聰：繼續一齊欣賞沿途風景

▲ 張繼聰是圈內的「終極愛妻號」。

今天（3月13日）是樂壇天后謝安琪（Kay）的生日，Kay的丈夫張繼聰出招氹太太，在他的個人社交媒體許下愛的承諾，與謝安琪看遍緣途美好風景，張繼聰更表示會維持勁Fit身體，以博得紅顏一笑。

事因張繼聰在今天於社交媒體分享數張「老公視覺」的謝安琪照片，並配文：「Miss 313，第15次同你講Happy birthday，繼續一齊欣賞沿途嘅風景，點都好，有我，我會keep好d，俾你偷拍。」

▲ 謝安琪獨特的拍攝技巧。（取自張繼聰IG）

即使網民已見慣張繼聰的放閃攻勢，依然忍不住留言：「冧死人咩！」

然而，其中一張謝安琪掌鏡的合照，只見謝安琪自己擁有女神光度，被偷拍的張繼聰則暗淡無光，與旁邊的椅子同色調，令人不禁聯想謝安琪操刀的「大叔照」，勾起網民不少回憶。

張繼聰謝安琪豪宅曝光，詳細請看：http://bit.ly/2vguIhZ

▲ 張繼聰的老公視覺。（取自張繼聰IG）

張繼聰毫不掩飾對謝安琪的愛意，全因為他秉持「成功的婚姻，是需要你和同一個人，無數次墜入愛河」這句宗旨，使出寵妻無極限的招數，不斷拉高愛妻標準：

製造甜蜜回憶

「冧太太」一向有一手的張繼聰，了解謝安琪不喜歡「物質」的禮物，便精心策劃驚喜，用誠意打動太太，目的是令謝安琪十年後都會記得。

張繼聰曾在情人節帶謝安琪到海旁，向街頭賣唱的人借結他，當著他心中最重要的觀眾謝安琪，獻唱張學友的情歌《每天愛你多一些》。

▲ 張繼聰為謝安琪海旁獻唱。（取自張繼聰IG）

張繼聰街頭為謝安琪獻唱，詳細請看：http://bit.ly/2U6rKVE

當時站在人群正中央的謝安琪，看著張繼聰的眼神充滿愛意，張繼聰的即席獻唱更吸引了不少觀眾圍觀拍掌。

化身最強後盾

作為樂壇天后的謝安琪，對自己每個表演都要求嚴格。2019年，謝安琪以「風雲大使」身份出席「KKBOX香港風雲榜」演出時遇著耳機失靈而徬徨無助在後台痛哭。

▲ 在疫情下拍拖，張繼聰與謝安琪防疫功夫做到足。（取自張繼聰IG）

張繼聰發長文暖心慰妻，詳細請看：http://bit.ly/2IJDEja

心痛謝安琪過度自責的張繼聰立即在個人社交媒體發文為太太護航，力撐謝安琪臨危不亂：「今次單嘢係堅嘅。依二十分鐘嘅痛苦，恐懼，㥬惶，心血白費...對表演者嚟講，係災難。災難係堅嘅，不過我認為你更堅！」

視太太送的禮物如珍寶

張繼聰一直使用的銀包是謝安琪十多年前送贈的，當張繼聰遺失銀包時，立即「好慌好想喊」，後來有好心人路不拾遺歸還銀包，張繼聰感動得在個人社交媒體公開感謝所有幫助他找回銀包的人。

▲ 張繼聰一直使用太太謝安琪10年前送他的銀包。（取自張繼聰IG）

張繼聰遺失愛妻謝安琪送贈銀包，詳細請看：http://bit.ly/2IJDEja

張繼聰表示：「這個銀包對於我來說好特別，因為是太太（謝安琪）10年前送的，拿回銀包之後才想，其實現在身邊的東西很少用超過10年，隨身物品，所以真是很有價值，多謝你們！」