【Dior男裝】遇上伯樂Marc Jacobs扭轉事業　Dior Men主帥靠顛覆成就殿堂之路

▲ 現為Dior Men設計總監的Kim Jones，聲言喜歡在大公司環境下工作，同時又好像港人般，一年去幾次日本才會心死的哈日族，今天已是時裝界舉足輕重的人物。

正所謂條條大道通羅馬，打工都可以有出頭天，現為Dior Men設計總監的Kim Jones正是表表者，聲言喜歡在大公司環境下工作，同時又好像港人般，一年去幾次日本才會心死的哈日族，今天已是時裝界舉足輕重的人物。

▲ Kim Jones自言不喜歡拍照，不過他走到日本街上就來者不拒，笑言他們可能是潛在顧客。（圖片由Dior提供/攝影師Brett Lloyd）

Kim Jones的童年和其他小朋友過得不一樣，身為英國人的他，童年卻在東非和南非生活，直到14歲時才返倫敦，原因是父親是一位地質學家，小時候經常帶他四處旅遊，既打開了他的眼界，同時又奠定他日後創作上的思維，就是旅遊成了他的靈感泉源。

現在做設計，我的創作靈感幾乎都是去因為旅遊，接觸當地的人和事而啟發，而不是只靠書本。

▲ 韓國演員南柱赫穿上Dior Men的服裝出席品牌的時裝展。（由Dior提供）

喜愛夜蒲改變一生

正所謂讀萬卷書，不如行萬里路，Kim Jones是箇中人版。但大家又何知道這位今日在男裝界呼風喚雨的設計師，原本不是修讀時裝以職業，但因為和很多青年人一樣喜歡「夜蒲」，於是改變了他的一生。

少年時姊姊經常介紹我看不同的時裝雜誌，但我反而主修攝影和平面設計，當時我很喜愛clubbing，在夜店中認識了一班Central Saint Martins的學生和時裝系的主任Fabio Piras，後者沒有因為我沒有設計背景，居然而主動邀請我參與男裝碩士課程的面試。

▲ 今年春夏大熱是這個Dior X Rimowa精鋼小袋。（攝影：何偉雄）

Kim Jones當然亦不負祈望，他畢業時的作品，甚至被另一位著名的時裝設計師John Galliano全數購下，現在回想起這事，他笑言有點不甘心。

其實有件外套想自己留下，現在想起來還有點不甘心，哈......

Kim Jones畢業後，開設自己的個人品牌，看似風調雨順，2008年他毅然停下個人品牌，受聘於dunhill成為品牌首位公開名字的設計師，一做3年，現在他甚少提及這段工作上的日子，但熟知時裝界內情的人都知道，這段期間是他設計生涯上的黑暗期。

在dunhill保守作風經營下，在時裝展上由他設計的服裝有8成都不投入生產，甚至小道消息傳來由他負責位於倫敦櫥窗的陳設，陳列數天後竟遭全部撤換，原因是品牌內的保守勢力覺得由他構思的風格有「同志味」之嫌，在如此的工作環境下，哪有不離開的理由？

▲ Dior Men的Saddle Bag是其中一個最暢銷的產品，靈感取自John Galliano以前的設計。（圖片Dior網站）

喜歡邀請高手聯乘

幸好當大家以為他從此消失於時裝界的時候，他的另一位伯樂Marc Jacobs出現了，Marc Jacobs當時身兼Louis Vuitton男女裝系列設計總監，眼見分身不暇，於是引薦Kim Jones面試，2011年成為LV的男裝設計師，之後的事大家都懂了。

例如為LV打開男裝市場，拉攏Supreme推出聯乘系列，叫全球的潮童、「排隊黨」和「水貨商」爭崩頭的情況大家依然記憶猶深，他可說是將街頭服引入高級時裝的推手。

▲ 今年4月推出Dioe Men X Jordan系列，勢必成為瘋搶對象。（圖片由Dior提供）

到了2018年，由LV過檔到同一集團門下的Dior Men成為創作總監至今，去年找來街頭藝術家Kaws合作推出產品，火速爆賣，他希望將Dior女裝上富歷史性的造衫工藝帶往男裝處去。

Kim Jones經常被人問到的問題是為大集團打工，如果推出自己的個人品牌，說不定更加厲害，但他就是喜歡樂於做一個打工皇帝。

其實，一直有人說，如果我推出自己的品牌一定會大紅大紫，但我就是喜歡在大集團下的構架下工作，看到品牌在井井有條下的環境成長是很開心的事，在這裏我可以用上最好的材料、邀請最厲害的人共事，這種過程我很享受和高興。

▲ Kim Jones熱愛日本文化，tee上的漸變色打褶圖案來自日本京都即將失傳的技術，以人手摺製。（圖片由Dior提供）

到日本找設計靈感

身為設計主管，對於和下屬相處，他亦有一番心得：

在大公司上班要和很多人一起合作，作為領導人必須給他們所需要的訊息，與此同時，又要給他們自主權。此外，雖然我每天都在辦公室工作，但我明白到毋須日以繼夜留在工作間不願離開，有時出外走走更比較有用。

有趣的是，原來Kim Jones「出外走走」的意思和我們港人的心意不謀而合，就是往日本旅遊。

我很喜歡日本，我人生中已經去過日本超過90次，我有很多朋友和工作夥伴在日本，不少設計靈感都在我遊日時獲得，日本是我另一個家。

不過如今疫情當前，看來Kim Jones「回家」暫時無望。