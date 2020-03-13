【F1賽事取消】麥拿侖成員確診F1取消澳洲站賽事　世界冠軍平治咸美頓：健康無價

▲ F1官方宣布緊急取消澳洲站賽事。

新冠肺炎疫情席捲國際體壇，繼意甲足球、美國NBA後，世界一級方程式（F1）賽事亦受波及。F1麥拿侖車隊宣布，因有成員在病毒測試中呈陽性反應，決定退出澳洲站的賽事。隨後F1官方亦宣布，緊急取消澳洲站賽事。

F1於官方網站發表聲明，表示因應麥拿侖車隊有成員確診新冠肺炎，原訂本周末F1於澳洲墨爾本站進行開季賽事將取消。FIA與其餘9隊車隊召開會議後，大部分人決定取消澳洲站賽事。F1官方對取消賽事的遺憾，亦將全數向門票持有人退款。

6屆世界冠軍咸美頓：應把健康及安全放首位

曾效力麥拿侖、現效力平治的6屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）於消息公佈前，曾於記者會表示對於當時F1宣佈澳洲站如常舉行感到驚訝：

對於我們仍身在此地（賽前記者會）感到非常驚訝。能比賽當然是好事，但我們仍坐在這裡令我困惑，很多粉絲更經已抵埗。似乎世界各地都為疫情作出應變，只有這裡反應遲緩。

隨後咸美頓多次於IG限時動態就新冠肺炎疫情，咸美頓表示作為F1賽事的參賽車手，明白沒有人想暫停賽事，但他依然認為F1宣布停賽是明智之舉，強調大家應把健康及安全放首位。咸美頓表示：

現實是，情況已非常嚴峻，每天都有人死亡，很多人病倒，就算人們生理上沒生病，心理及經濟上都大受影響。無人能完全掌握目前我們正面對甚麼，但我們必須要採取一切可行的防疫措施讓更多人安全。

隨後他又上載一張蝙蝠湯的相片，強調「影響中國的疫情，同樣影響我們所有人！」另一個帖文則上載一張內地男子暈倒街上的相片，諷刺大家對疫情掉以輕心：

還記得一月時提醒大家要小心新冠肺炎，有人還說過分緊張，現在呢？

最後咸美頓再寫道，呼籲粉絲要小心身體，並寫道「健康無價」。

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責任編輯：林卓昕