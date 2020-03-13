【新冠肺炎】姚思榮：旅遊業界未能就取消旅行團達成共識

▲ 立法會議員姚思榮稱旅行社未能就取消旅行團達成共識。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，港府早前向多個國家地區發出紅色旅遊警示，以致多個旅行團需要取消，打擊本港旅遊業界。立法會議員姚思榮表示，旅行社未能就取消旅行團達成共識，並希望港府向業界提供租金及支薪金提供補貼。

姚思榮今早（13日）出席電台節目時表示，港府多次公開呼籲市民減少非必要的外遊，引起大批旅客擔心並退團， 惟由於現時部份地區未有旅遊警示致旅行社「十分難做」。

他提到昨日（12日）有10多間有外遊業務的旅行社與旅議會開會希望有共識取消部分旅行團，惟有旅行社不願意而未能達成共識，只好按照實際情況照辦。他又指，如果有旅客要堅持退團，並肯負責部分費用，旅行社則需要與航空公司相討，因取消旅行團會致旅行社損失一定金額的航空公司訂金，故希望港府能擔當協調角色與其相討，或就定金退款提供支援。

他提到，由1月25日起，至今已取消4000多團，涉約20萬名旅客。由於是港府呼籲市民避免外遊，市民則選擇退團，旅行社只好配合，「港府要求旅行社配合，當旅行社配合政府，政府是不是應該有責任呢？」

港府早前對埃及、韓國、意大利等有風險的地區發出紅色旅遊警示，姚思榮表示理解及支持，強調會將旅客安全放在首位，惟希望港府可在業界零收入的情況下，就租金及發放薪金方面等提供補貼，以免業界有大幅裁員的情況出現。

責任編輯：郭詩詩