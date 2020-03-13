【新冠肺炎】荷里活片陣腳大亂　狂野時速9+花木蘭+無情絕境2避疫延期

▲ 新冠肺炎全球大流行，令荷里活大片如《花木蘭》、《狂野時速9》均推遲上映。

新冠肺炎全球大流行，令荷里活陣腳大亂，原定於3月及4月上映的影片紛紛改期。光頭大隻佬雲迪素（Vin Diesel）主演的超級賣座系列《狂野時速9》（F9），由原定今年5月全球上映，延後差不多1年，至明年4月才在全球觀眾見面。

此外，迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan）也無奈要急撤，它原定3月27日的美國上映期，現在何時面世暫未有消息。

▲ 雲迪素主演的《狂野時速9》延至2021年4月上映。

《狂野時速》改明年上映

雲迪素主演的《狂野時速》（Fast and Furious）系列向來是超級賣座保證，全球票房累積高達50億美元，而2020剛好就此系列20週年，今次第9集的製作費更高達2億美元。

然而，面對全球大流行的疫情，發行這部電影的環球影業決定把原定全球5月上映，推遲1年，至2021年4月才上映，比起《007：生死有時》（No Time To Die）延期7個月面世更教影迷心傷。

雲迪素就發聲明表示：「我們感受到你們對《狂野時速》下一章的熱期與期待，這是為甚麼我很難開口告訴大家電影必須延期，很顯然全球的影迷不會在5月看到這部電影了。雖然我們知道必須等待會令人失望，但此舉是以所有人的安全為首要考慮。」

▲ 劉亦菲主演的《花木蘭》日前已於洛杉磯作全球首映，但美國及中國等地暫時上映無期。（法新社圖片）

《花木蘭》急撤檔期

至於一波三折的迪士尼真人版電影《花木蘭》，繼早前宣佈於日本由4月17日延至5月22日上映後，近日因確診個案在美國急增，本來鐵定於3月27日於美國的上映期，也無奈要急撤。

此部由劉亦菲主演、李連杰、甄子丹及鞏俐合演的電影，已於3月10日在洛杉磯舉行世界首映禮，初步評價是跟迪士尼90年代動畫版分別頗大，著重戰爭場面的拍攝。

《花木蘭》於中國及香港的上映期未定，再加上連美國映期也要急改，而3月12日在倫敦舉行的歐洲首映也轉為低調舉行，減去影星公開行紅地氈的環節。

《花木蘭》導演Niki Caro就在社交平台表示，受疫情影響才決定把該片延遲在全球上映，而她希望木蘭這個傳奇人物的無比鬥志，可繼續啟發到世界各地為病人努力的醫護人員。

《無情絕境》及《比得兔》續集齊改期

至於兩年前大受好評的《無情絕境》（A Quiet Place），續集本定於3月20日在美國上映，現在也要延期上映，但確實日期未定，而4月16日的香港上映日期就暫未更改。

▲ 《無聲絕境2》美國上映未定最新日期。

另外，原定排在復活節檔期的合家歡《比得兔2:走佬日記》（Peter Rabbit 2 : The Runaway），最新消息是改為於今年暑假與全球觀眾見面，香港上映日期是8月13日，粵語版電影繼續有森美及陳豪聲演。