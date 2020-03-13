【亂撲口罩】預售10萬盒日本口罩被指是騙局　KKFly拒道歉：Fact Check好重要

▲ KKFly昨日在網上公開預售口罩，預計首批10萬盒4月運抵香港，並配上日本AV男星清水健的照片。

新冠肺炎肆虐，市面上一罩難求。許多人為了撲口罩，經常流連各大口罩網絡銷售平台，除了留言「2盒thanks」外，更會留下個人資料。優惠資訊網站KKFly昨日在網上公開預售口罩，預計首批10萬盒4月運抵香港，並配上日本AV男星清水健的照片。

不少網民因此轉發及讚好帖文，其後才發現原來沒有口罩出售，有網民留言感到被騙。而KKFly回應，指出帖原意是為了提醒網民不要未經Fact Check就胡亂撲口罩，拒絕為事件道歉。

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優惠資訊網站KKFly網上發帖指，已與日本口罩「超快適」製造商正式簽約，將承包廠商最新產品「激快適」生產線3個月，首批口罩預計出貨量達10萬盒，會於4月運至香港，將在下星期公開預售，而要訂購，需要先讚好Facebook專頁，同時將帖文分享至3個Facebook群組。

▲ KKFly指已與日本口罩「超快適」製造商正式簽約，首批口罩預計出貨量達10萬盒，會於4月運至香港。(圖片來源：KKFly Facebook)

KKFly發文時，隨附數張照片，其中一張是3人行的照片，KKFly指其中一人是他們的工作人員，而該男子其實是日本AV男星清水健。KKFly指，「激快適」防菌力佳，達到N99等級，一盒50個售價28元，又指見到之前其他行家開賣口罩時，出現混亂情形，因此一早已設定好「國際級掛隊系統」，令口罩開售時，不會受黑客攻擊。

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網帖一出，網民分享次數逾1萬多次，帖子下洗版是網民截圖，表示已分享至3個群組及已讚好Facebook專頁，希望能參加預售。昨日一時間在Facebook各大群組都見到相關帖文分享，後來有已分享的網民發現，根本不存在預售口罩，茅頭紛紛指向KKFly。

KKFly隨後將原帖內容更改，同時在昨晚於Facebook上再出一篇澄清文。內容指之前出帖聲稱有口罩出售，原意是提醒網民，在網上買口罩前要先查證事實（Fact Check），拒為事件道歉：

我呃你，呃到嘅可能係你嘅時間，你嘅心情？但你見到口罩兩隻字就失去理性。俾我呃事少，遇到真正嘅騙徒，信用卡、地址都俾晒人，損失可能大過你而家嬲嬲！所有野睇清楚、睇其他人comment、fact check係好重要嘅！希望你經過今次，唔會被騙！我死都死得有價值。呢個係我嘅原意。我亦唔會為你俾我呃到而道歉。

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責任編輯：王俊賢