【嬰兒笠頭】帶BB出街膠袋笠頭防疫　前新聞主播羅慧沁︰會焗死

新冠肺炎疫情肆虐,大家出街都格外小心,除了戴口罩外,酒精搓手液等防護用品亦不離身。小朋友抵抗力較弱,在停課的日子,家長都盡量避免帶小朋友外出。近日有網民分享,有女士帶BB出街,以膠袋為嬰兒笠頭防疫,引起網民討論。

疑膠袋笠頭防疫

有線新聞台前主播羅慧沁(Jasmine)於Facebook轉發一張相片,她寫道於其他群組看到這相片。從相片的背景看似乎是在香港一處扶手電梯發生,一名短髮女士以嬰兒揹帶揹著看來只有幾個月大的BB。

相片中,嬰兒戴上帽子,再被透明膠袋笠頭,估計是以防感染新冠肺炎的防疫措施。

相片上寫有「Hmmm.. I'm no expert but this can't be a good idea」發相的網民認為雖然自己不是專家,但他指膠袋笠頭不是理想的做法。

網民批評做法不當

至於羅慧沁於帖文寫道,「千祈唔好咁做,會焗死架」。她指帶小朋友或BB出街,可以讓他們戴上口罩、揭蓋式遮面帽、使用BB車雨檔,用小朋友可接受的方法防疫。

她補充,據知拍攝相片的網民已即時提醒了這位女士,希望她明白危險性,並同時停止她這種做法。

有網民留言指當事人缺乏常識,更指「唔好焗死下一代」。

醫生︰BB車雨檔可起阻隔作用

有指1歲以下嬰幼兒不適合戴口罩,以免引致窒息,兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工早前接受TOPick訪問表示,只要不時查看小朋友戴口罩的情況,大致沒有問題。

若小朋友拒絕戴口罩,他建議最好不要外出。有家長帶小朋友外出坐嬰兒車,蓋上嬰兒車雨檔以減少接觸細菌,何醫生表示這可起阻隔作用,卻並非百分百有效。

