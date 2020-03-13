【法證先鋒IV】港男棄加拿大教職來港追夢　李施嬅一個舉動令鍾君揚暖在心　

▲ 《法證先鋒IV》鍾君揚為做演員寧放棄加拿大的教師職位。

TVB劇《法證先鋒IV》昨晚（3月12日）播出最新單元「網絡殺人案」，在案中山崖失事的私家車內死者卓南（鍾君揚飾），被證實在撞車前已死亡，命案疑點重重。

港男鍾君揚扮演的卓南在《法證先鋒IV》甫出場便已死亡，並要裝成屍體睡在鐵床上讓法醫Dr Man（李施嬅飾）檢查。首次演屍體的鍾君揚在個人Instagram指：「這次我的第一次，拍攝亦非常難忘。」

他並稱：「原來在幾乎不穿衣服的情況下，睡在鐵床上不動，即使是一個在加拿大成長的人也會感到寒冷，但回想起這個寒冷的經歷，反令我感到溫暖及窩心。」

▲ 鍾君揚感激李施嬅拍攝時送暖。（Instagram圖片）

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鍾君揚在劇中的主要演戲對手是李施嬅，並由她檢查全身。鍾君揚憶述拍攝時幸好有李施嬅借予暖手器，才感到點點溫暖：

好感激@selenaleelalee 將她的電子暖手器借給我用。在鏡頭影不到手的時候，我都會緊緊地捉實它。 Selena無需要這樣做，其實她可以留給自己用，因為那天她在廠內連續拍了很多場戲，自己都會凍。佢這個行動令我到現在的印象都非常深刻。

另外，鍾君揚也感謝幕後的工作人員，在每次停機拍攝後都把暖氈及暖爐放近他，及在凌晨花逾1小時為他化特效妝的化妝師。

加拿大回流追夢

現年30歲的鍾君揚出生及成長於加拿大，在University of Waterloo（滑鐵盧大學）主修數學副修音樂，後在Queen’s University（女王大學）完成教師學士學位課程，並在中學任職教師及排球教練。

▲ 鍾君揚身材健碩，健身有道。（Instagram圖片）

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在2013年，他在加拿大參加新秀歌唱比賽，奠定唱歌與跳舞的基礎。後來，鍾君揚在加拿大的新時代電視兼職任主持，訓練鏡頭前的自信。

2016年《型•男家族》多倫多選拔賽奪得冠軍，他再來港參加《2016年香港先生競選》，並奪得季軍。

鍾君揚於年底獲安排入讀為期3個月的演藝進修班，便正式入行。

▲ 鍾君揚熱愛唱歌，不時在網上分享Cover。（Instagram圖片）

放棄教職回港

入行做演員意味鍾君揚要放棄加拿大的教師生涯，雖然要離開熟悉的人和事是困難的決定，但鍾君揚考慮很久彼，認為若不趁年輕做想做的事會很浪費，為想在演藝行業創出成績，所以決定來港追夢。

加入TVB後，鍾君揚主力做兒童節目的主持，偶爾也演劇集。鍾君揚亦一直在努力裝備自己，既健身做運動保持健碩身型，又在個人Instagram上分享自己唱的歌曲Cover，大展所長，因而累積不少支持者。

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