【本地遊】周末西營盤精華遊 典雅殖民建築大觀園

▲ 周末不妨由維城觸蹟的導賞員翁漢輝帶大家遊西營盤。

疫情下少出國的興緻，周末不妨來趟西區建築遊。要追蹤英國殖民地的遺痕，港島西營盤是極佳的選點，英式喬治亞紅磚築與舊唐樓互為映照，無論歷史及視覺元素極為豐富，這次由維城觸蹟的導賞員帶隊講掌故，到西營盤「香港倒後鏡」一番。

香港開埠的百多年前，英軍見西營盤位處海邊及山勢陡峭，其地理環境有極佳的軍事優勢，故在此一帶築起軍營，故此地有「西營盤」之名。這區更融匯了早期香港殖民史、展現華洋雜處樣貌的大眾生活面貌，不少設施如醫院、公共浴室亦首先在西營盤區設立，是早期香港的規劃完善的社區，

第一站︰前高街精神病院 石煙囪轉移美利樓

首站自然是著名的前高街精神病院。今天只留下麻石外牆和迴廊立面，但已列為法定古蹟，建築物則改建為西營盤社區綜合大樓。

▲ 前高街精神病院的立面還保留著，導賞員翁漢輝表示，「這些花崗石都是當年從石塘咀開採過來，在香港是鮮見的宏偉。」(攝影︰馮柏偉)

典雅的外觀建於1892年，本為國家醫院的護士宿舍，二戰後大樓才改作精神病院至1961年，青山精神病院落成後，院舍遂改作日間精神科門診部。1971年至1998年間大樓一度被空置，也是傳為「鬼屋」的那段歲月。

▲ 前高街精神病院的綠窗迴廊，有極佳的拍攝角度。(攝影︰馮柏偉)

細心留意，這花崗石立面前的停車場入口，有個石煙囪，原來也有段故。維城觸蹟導賞員翁漢輝提到，「2000年此建築改建時，留著部份煙囪，而同時中環美利樓屋頂上的8支煙囪卻不翼而飛，所以後來美利樓遷址赤柱，這裏的煙囪就轉移到那裏。」

▲ 建築本來的石煙囪，部份已轉移至赤柱美利樓，但現址仍保留幾個擺放。(攝影︰馮柏偉)

第二站︰華人精神病院 喬治亞時期紅磚建築

前高街精神病院隔一條街，正有這座英式喬治亞時期的建築，建於1891年，紅磚、拱廊、拱心石都是當時的建築特色，但原來它前身為是華人精神病院，現在則是美沙酮戒毒診所。

▲ 前華人精神病院，今天已是美沙酮戒毒診所。(攝影︰馮柏偉)

翁漢輝說，香港重光後，旁邊的精神病院恢復運作，及至1961年，屯門區的青山醫院啟用，全面取代此為外藉人而設的精神病院，唯此華人精神病院則得以保留。

▲ 前華人精神病院後其實是條梯巷，這裏的「西尾道」仍保留著昔日的T形路牌。(攝影︰馮柏偉)

「但據聞此精神病院只有16張病床，故使用率不高，況且當年華人有精神病，會返廣州白雲山精神病院醫。」 翁漢輝說。

第三站︰英皇書院 瑰麗古蹟校舍

數西營盤最瑰麗的學校，當然首推英皇書院。學校於1926年落成，為本港現時仍用教學用途的少數戰前官立學校。1941年12月太平洋戰爭爆發，英皇書院曾用作救護站，日佔期間這裏曾用作飼養軍用騾馬的馬廐。今天，校舍已列為法定古蹟。

▲ 英皇書院的門口仍然瑰麗典雅。(攝影︰馮柏偉)

▲ 英皇書院校舍的小園景，是學生休憩所在。(攝影︰馮柏偉)

遊走此新古典主義風格的紅磚建築，雖然外人不能進入，但可欣賞它飾有石柱的外廊、模製檐楣、圍繞窗戶的石砌緣飾等細節。

第四站 抗疫站西約方便所 變身文化古蹟資源中心

離開英皇書院，就可到舊贊育醫院一遊。雖然目前其醫院修葺中，其紅磚建築被遮蓋，但遊客仍可移步至旁邊的附屬建築，原西約方便所參觀。

▲ 前西約方便所，白色的外牆陽台還保留著。(攝影︰馮柏偉)

香港自1894年起發生了嚴重的鼠疫，太平山街及西營盤區一帶又多華人聚居，導致鼠疫迅速傳播。為了防疫，港督卜力於1903年改善西營盤的居住環境，增加醫療設施以減低鼠疫傳播，西約方便所( 即診所) 的概念在此時便應運而生。今天，其門口還有1909年啟用時的碑文。

現時它屬於舊贊育醫院的附屬建築物，並成為長春社文化古蹟資源中心，並以舊贊育醫院附屬建築物的名義被評定為香港二級歷史建築，外型典雅。

▲ 舊贊育醫院的古典樓梯，是電影《黑社會2以和為貴》中，和聯勝辦事人阿樂（任達華）在這推鄧伯（王天林）落樓梯的取景地。(攝影︰馮柏偉)

翁漢輝帶記者到後面一間細屋，「鼠疫橫行時，這裏推測是一個停屍間，方便所潔淨屍體。」而一場鼠疫，亦喚醒了為公共衛生危機意識，成為改革香港醫療體制的先驅。

第五站 聖類斯中學 30年代神父勇救街坊

尾站是在第三街的聖類斯中學，它建於1927年左右，前身是為西區的窮苦子弟及街童提供正規工藝教育的「西環教導所」，灰沉沉的建築採用Art Deco式的風格，相當型格，現為三級歷史建築。校舍其實由東、北、中及西翼4部分組成，當然正門的圓拱陽台最是醒目。

▲ 導賞員翁漢輝當年曾在聖類斯中學，對校內的掌故知之甚詳。(攝影︰馮柏偉)

導賞員翁漢輝現為中學教師，剛才他曾在聖類斯任教，他說在這裏的學生，都知上世紀30年代其神父勇救街坊的事蹟。「1934年西環煤氣管大爆炸，當年的第二任院長韋助力神父，率領一眾同學去災場救人，成為佳話。」

撰文︰馮柏偉