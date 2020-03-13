【新冠肺炎】何栢良促港府對法德西班牙全國發紅色旅遊警示 實施強制檢疫
新冠肺炎疫情擴散全球，本港已今累計共有131宗確診個案。港府目前對法國、德國、西班牙部分地區實施強制檢疫，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為措施並不足夠，促請政府馬上檢討，全面對其發出紅色旅遊警示及強制要求由當地抵港人士需檢疫14天。
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何栢良今早（13日）出席電台節目時表示，本港過去10日新增約30宗新型冠狀病毒確診個案，當中大部分是外遊後返港確診的個案，包括到過歐洲及東南亞。而復活節長假期將至，相信好多港人一早已計劃外遊，部分人士更會選擇到歐洲旅遊，惟歐洲當地確診個案每隔數天就以倍數上升，他認為港府目前只對法國、德國、西班牙部分地區實施強制檢疫的做法並不足夠，促請政府馬上檢討對整個國家全面發出紅色旅遊警示，並要求所有由當地抵港的人都要強制檢疫14天。
他舉例指，不少港人在英國倫敦讀書，若不馬上對英國實施強制檢疫，當他們未來一兩星期返港，本港或面臨新一輪大量英國或歐洲的輸入個案。
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何栢良指出，由於病人會有潛伏期，因此確診個案數字未能反映實際情況，例如某些歐洲地區的感染個案情況，是在短時間內以3倍上升，如果其國家地區的疫情如此嚴重，而港府未有對他們發出旅遊警示，亦不需要他們到港後進行強制檢疫，香港有可能會令未來10日或30日的本地確診個案以倍數上升，如個案以3倍速度上升，本港30日後會有3500宗確診個案。
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至於如何界定要對哪些國家發出紅色旅遊警示，及要求從該地到港的人士需要強制檢疫14天，何栢良剛表示要從3方面作出決定，包括該國家過去一星期是不是有急升的確診個案、以該國家的發病率是不是明顯比香港較高，以及該國家與本港的人流是否頻密等，希望政府就著疫情急劇轉變，盡快收補有關政策。