【新冠肺炎】何栢良促港府對法德西班牙全國發紅色旅遊警示　實施強制檢疫

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良促請政府對疫情嚴重的國家全面發紅色旅遊警示。（資料圖片）

新冠肺炎疫情擴散全球，本港已今累計共有131宗確診個案。港府目前對法國、德國、西班牙部分地區實施強制檢疫，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為措施並不足夠，促請政府馬上檢討，全面對其發出紅色旅遊警示及強制要求由當地抵港人士需檢疫14天。

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何栢良今早（13日）出席電台節目時表示，本港過去10日新增約30宗新型冠狀病毒確診個案，當中大部分是外遊後返港確診的個案，包括到過歐洲及東南亞。而復活節長假期將至，相信好多港人一早已計劃外遊，部分人士更會選擇到歐洲旅遊，惟歐洲當地確診個案每隔數天就以倍數上升，他認為港府目前只對法國、德國、西班牙部分地區實施強制檢疫的做法並不足夠，促請政府馬上檢討對整個國家全面發出紅色旅遊警示，並要求所有由當地抵港的人都要強制檢疫14天。

他舉例指，不少港人在英國倫敦讀書，若不馬上對英國實施強制檢疫，當他們未來一兩星期返港，本港或面臨新一輪大量英國或歐洲的輸入個案。

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何栢良指出，由於病人會有潛伏期，因此確診個案數字未能反映實際情況，例如某些歐洲地區的感染個案情況，是在短時間內以3倍上升，如果其國家地區的疫情如此嚴重，而港府未有對他們發出旅遊警示，亦不需要他們到港後進行強制檢疫，香港有可能會令未來10日或30日的本地確診個案以倍數上升，如個案以3倍速度上升，本港30日後會有3500宗確診個案。

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至於如何界定要對哪些國家發出紅色旅遊警示，及要求從該地到港的人士需要強制檢疫14天，何栢良剛表示要從3方面作出決定，包括該國家過去一星期是不是有急升的確診個案、以該國家的發病率是不是明顯比香港較高，以及該國家與本港的人流是否頻密等，希望政府就著疫情急劇轉變，盡快收補有關政策。

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責任編輯：郭詩詩