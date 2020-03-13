【口罩供應】莎莎官網今日1時發售防疫產品及口罩　日本口罩7個裝售$29.9【內附連結】

▲ 莎莎官網再有防疫產品及口罩返貨。

新冠肺炎疫情未息，不少人仍然不夠口罩，莎莎今日（13）下午1時於網站開售防疫產品及口罩。⠀

日本Fitty 絲柔口罩7個裝（女士及兒童口14.5cm x 9cm）

售價： HK$29.9/包（每人限購2包，售完即止）

獨立包裝

立體3層式無紡布過濾

阻隔飛沫、花粉、塵埃、PM2.5等

韓國製ACE小童防疫帽（橙色/黑色/粉紅色）

售價： HK$99/件

透明面罩設計

覆蓋面積廣，能作全面防護

搭配口罩使用更為全面

頭圍約54cm

AQ BIO多功能滅菌配方 230ml

售價： HK$280/件

化解常見病菌達99.999%

純天然植物萃取

消毒、殺菌、淨化、去除異味

可噴皮膚、物件、空氣

COPPER LINE抗菌銅線口罩1個裝 中碼

售價： HK$268/件（每人限購1件，售完即止）

3 層過濾，比 KF94 的 0.4 再高，可過濾0.3 微米或以上的微粒

阻隔99% UV 紫外線

環保，可清洗及循環再用

尺寸：14cm x 17cm

莎莎網抗疫專區入口：https：//bit.ly/2wrLkUp

莎莎指所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。而口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。

責任編輯：王芷瑩