【口罩供應】莎莎官網今日1時發售防疫產品及口罩 日本口罩7個裝售$29.9【內附連結】
精明消費 11:57 2020/03/13
新冠肺炎疫情未息，不少人仍然不夠口罩，莎莎今日（13）下午1時於網站開售防疫產品及口罩。⠀
日本Fitty 絲柔口罩7個裝（女士及兒童口14.5cm x 9cm）
售價： HK$29.9/包（每人限購2包，售完即止）
- 獨立包裝
- 立體3層式無紡布過濾
- 阻隔飛沫、花粉、塵埃、PM2.5等
韓國製ACE小童防疫帽（橙色/黑色/粉紅色）
售價： HK$99/件
- 透明面罩設計
- 覆蓋面積廣，能作全面防護
- 搭配口罩使用更為全面
- 頭圍約54cm
AQ BIO多功能滅菌配方 230ml
售價： HK$280/件
- 化解常見病菌達99.999%
- 純天然植物萃取
- 消毒、殺菌、淨化、去除異味
- 可噴皮膚、物件、空氣
COPPER LINE抗菌銅線口罩1個裝 中碼
售價： HK$268/件（每人限購1件，售完即止）
- 3 層過濾，比 KF94 的 0.4 再高，可過濾0.3 微米或以上的微粒
- 阻隔99% UV 紫外線
- 環保，可清洗及循環再用
- 尺寸：14cm x 17cm
莎莎網抗疫專區入口：https：//bit.ly/2wrLkUp
莎莎指所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。而口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。
責任編輯：王芷瑩