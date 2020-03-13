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印度暫停外國人入境簽證今起生效　曾到港人士抵埗需隔離14天

休閒 13:23 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

印度宣佈今起至4月15日暫停所有外國人入境簽證，曾到訪香港、南韓、意大利等地入境後需隔離14日。（相片：iStock）

世界衛生組織日前正式宣佈新冠肺炎已在全球大流行。因為疫情於全球蔓延，印度駐港總領事館3月12日亦於官網宣佈，將會暫停所有外國人入境印度的簽證，於香港時間3月13日晚上8時起生效至4月15日。

網站列明除了外交、公務、聯合國、國際組織、就業和工程簽證外，其他外國人入境印度的簽證一律暫停。而持有免簽證的海外印度公民證（Overseas Citizen of India）人士，亦同樣於香港時間3月13日晚上8時起生效至4月15日期間暫停入境准許。

而由12日起，印度駐港總領事館已暫停辦理簽證申請，若有入境需要的人士請將入境需要證明文件電郵至visasection.hongkong@mea.gov.in查詢。

另外當局更提及，獲准入境旅客，包括印度籍在內，自中國（包括香港）、伊朗、意大利、南韓、法國、西班牙和德國入境，或於2月15日起曾到訪過上述國家的入境人士，均須在印度境內接受至少14天隔離。

此外，印度航空亦宣布停飛所有來往意大利及南韓的航班，同時所有於3月31日前購買了於4月30日前出發航班的旅客，可在出發前72小時前免費更改航班一次（受航班限制），而新航班必須於5月31日前出發。按此查看更改航班詳情。

 

 

記者：陸明敏

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